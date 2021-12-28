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地墊留言「別被我老公看到包裹」 美送貨員秒懂 速藏花盆

聯合新聞網
「別被我老公看到包裹」送貨員一秒變身完美達陣。(取材自TikTok)
「別被我老公看到包裹」送貨員一秒變身完美達陣。(取材自TikTok)

一名代號為@stephanielerin的女網友日前在社群平台分享影片，畫面顯示一處民宅大門前地墊上寫著：「不要被老公看到包裹」，接著拍到亞馬遜送貨員拿著包裹上門按門鈴後注意到地墊上的標誌，快手將包裹藏在旁邊大花盆後完成任務。

@stephanielerin在影片裡備註：「他真的很懂這個指令」許多網友敲碗想看後續發展，於是@stephanielerin將後段影片放上網，只見她老公應門詢問送貨員是不是有包裹，對方回應：「沒有，我只是想向屋主傳福音。」@stephanielerin的老公說他們正在吃晚餐，送貨員表達歉意就離去。

網友讚賞送貨員機智的反應，紛紛表示：「他應該要獲得加薪」、「我也希望這位送貨員送貨到我家」、「從亞馬遜員工一秒變成了耶和華見證人，哈哈 」、「請好好保護這個人間至寶」、「他可以說自己按錯門鈴就好，但還是很專業。」

@stephanielerin

Amazon has my back #greenscreenvideo

♬ original sound - Stephanielerin

亞馬遜 社群 Amazon

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