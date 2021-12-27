英女曝17歲中大獎「人生變悲慘」整型差點送命

帕可認為中獎也會帶來負面影響。（取材自Instagram）

英國 26歲女性帕可（Jane Park）在17歲那年贏得EuroMillions百萬歐元彩券獎金（約113.3萬美元），成為EuroMillions史上最年輕獎金得主，日前她受訪時透露贏得鉅款讓她的人生變得很無聊且悲慘。

帕可起先非常享受獎金帶來的一切：跟朋友去度假、大肆購買奢華設計師商品。隨之而來的負面影響卻困擾著她。

英國17歲女孩中了約113萬美元樂透獎金，人生卻變得悲慘。(取材自Instagram)

帕可表示，當時出門會有記者守在門外、埋伏在她工作地點外頭，甚至躲在樹叢裡要偷拍她。媒體曝光帶來網路霸凌 ，讓她收到無數酸民留言。

帕可指出：「人們留下充滿仇恨的言論，我當時還這麼年輕，只覺得人生很悲悽。我以為中獎會讓我變成眾所矚目的名人，可以走上紅毯，實際上卻是隻身一人在有3房的屋子裡哭著入睡。」

帕可還說媒體曝光跟網路霸凌讓她變得很在意自己的外貌：「如果媒體放過我，我不會做這些整形手術。」帕可坦承之前到土耳其做提臀手術時差點命不保。

帕可中獎的事跡登上媒體版面後，讓她成為網路霸凌的對象。(取材自Instagram)

即使第1次手術經驗很糟糕，帕可仍進行第2次手術。帕可提到：「我又做了一樣的手術，因為我再次感到厭惡自己的身體，而且得頻繁出現在鏡頭前。」