我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

以色列近海2沉船寶藏 發現逾1700年耶穌像金戒

綜合報導
被發現的金戒指，同時周邊還發現了數百枚銀幣與銅幣。（美聯社）
被發現的金戒指，同時周邊還發現了數百枚銀幣與銅幣。（美聯社）

以色列文物局日前表示，考古學家近幾個月潛入古老港口塞沙里亞附近海域，發現兩艘沉船中藏有許多古物，其中一些的年代屬西元第3世紀，包含一枚刻有耶穌善牧像的戒指。

以色列文物局（Israel Antiquities Authority）指出，這枚在塞沙里亞（Caesarea）附近地中海海床上發現的金戒指，嵌著一枚綠色寶石，上面刻著肩上扛羊的少年人像，同時還發現了數百枚銀幣與銅幣。

這枚在塞沙里亞（Caesarea）附近地中海海床上發現的金戒指，嵌著一枚綠色寶石...
這枚在塞沙里亞（Caesarea）附近地中海海床上發現的金戒指，嵌著一枚綠色寶石，上面刻著肩上扛羊的少年人像。（路透）

一名考古學家表示，善牧（Good Shepherd）是東方基督徒最早使用的象徵之一，他還說這枚戒指源於西元第3世紀中期左右。在新約聖經約翰福音中，耶穌自稱是會保護信眾的好牧人。

據中央社報導，這批古物中還有羅馬時期的小雕像，以及一枚刻有聖經所記載里拉琴（lyre）圖像的戒指。古物藏在兩艘分屬600年前和1700年前的沉船內，可能是下錨在當地時碰上風暴而沉沒。

這批古物中還有羅馬時期的小雕像，以及一枚刻有聖經所記載里拉琴（lyre）圖像的戒...
這批古物中還有羅馬時期的小雕像，以及一枚刻有聖經所記載里拉琴（lyre）圖像的戒指。（美聯社）

報導指出，新約聖經使徒行傳記述，使徒彼得在塞沙里亞為羅馬百夫長哥尼流（Cornelius the Centurion）施洗。以色列文物局指出，塞沙里亞市是基督宗教最早期的重鎮之一，曾住有最早的一批基督徒。

以色列 風暴

上一則

以色列爆發禽流感疫情 1萬隻野生鶴染疫、逾2000死亡

下一則

超強冷氣團壟罩 日韓降大雪170航班取消、延誤

延伸閱讀

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
防Omicron變異株蔓延 以色列擬禁國人來美

防Omicron變異株蔓延 以色列擬禁國人來美
史上首次 以色列總理會晤阿聯領導人 傳談及伊朗

史上首次 以色列總理會晤阿聯領導人 傳談及伊朗
「會有可怕後果」俄副外長警告：北約不應進一步東擴

「會有可怕後果」俄副外長警告：北約不應進一步東擴

熱門新聞

英國哈利王子（左）和夫人梅根（右）。路透

哈利梅根愛女「莉莉貝」萌照首曝光 一家四口其樂融融

2021-12-23 09:37
梅根（右二）比凱特（右起）、威廉、哈利都聰明，卻沒能在英國皇室被倚重。（路透資料照片）

認同嗎？票選英國皇室最聰明成員 冠軍竟然是她

2021-12-24 18:26
海洋交響號。（路透）

世界最大遊輪48人確診新冠 確診者有98%完整接種

2021-12-20 08:54
影響全球天然氣價格，最糟可能掀起第三次世界大戰的「烏克蘭危機」，正進入持續升溫的緊繃狀態。（歐新社）

普亭首度威脅發動戰爭？美俄「烏克蘭大戰」風險升級

2021-12-22 01:59
貝克漢一家送上聖誕祝福。取材自IG

聖誕全家福 貝克漢家帥氣亮相 Chiara兒女搞笑演出

2021-12-26 18:10
凱特王妃在影片中大秀琴藝。(截取自演出視頻)

聖誕節獻禮 英國凱特王妃大秀琴藝

2021-12-25 09:33

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票