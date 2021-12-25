讓世界看見索羅門 當地記者衝上火線

索羅門11月底發生暴動，各大國際媒體都仰賴索羅門記者提供即時報導。圖為索羅門記者Georgina Kekea與索羅門獨立媒體Media One的攝影記者Geoff Saemanea在現場報導。（中央社）

索羅門群島11月底暴亂，有暴民持鋼棒喝止媒體拍照，甚至搶手機 ，到處縱火 造成毒氣四散，當地記者在沒有頭盔、防毒面具等裝備下站上前線，為國際主流媒體提供即時報導。

國際主流媒體報導各地重大新聞時，通常有自己的駐地特派員，或特地派員前往採訪。索羅門11月底的新聞不一樣，第一時間為美國有線電視新聞網（CNN）等各大媒體提供文字、照片、影像、連線做現場觀察或分析的，全是索羅門記者。

索羅門11月底發生暴動，索羅門ZFM電台的記者傅歐在現場即時轉播，澳洲廣播公司、路透、半島電視台等國際媒體都引用他的影片及照片，也在網路瘋傳。（中央社）

索羅門民眾11月24日在首都荷尼阿拉上街抗議，要求執政不力的總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）下台。這場和平示威演變成暴亂，暴民到處打劫、縱火，在前線的記者也置身危險。

索羅門ZFM電台的記者傅歐表示，他在中國城附近拍照時，有人衝向他大喊：「不要拍了」還要強行拿走他的手機，「我趕緊跑，找到一個安全的地方繼續直播」。

傅歐透過ZFM電台臉書發布的直播影片、照片在社群媒體 瘋傳，也刊登在澳洲廣播公司（ABC）、路透、半島電視台（Al Jazeera）、紐約時報、加拿大廣播公司（CBC）、亞洲新聞台（Channel News Asia）等媒體。

傅歐說，「當時我其實很害怕…作為記者，我甘冒風險，也要讓世界知道索羅門發生什麼事」。