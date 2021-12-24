瑞典13米高聖誕羊 被破壞狂燒成灰

瑞典聖誕山羊每年一出現，就會成為攻擊目標。圖為「耶夫勒羊」還健在的時候。（歐新社）

瑞典 耶夫勒市（Gavle）自1966年來，每年聖誕節 前都會在市中心架起一座稻草搭建成的13公尺高大山羊，成為當地聖誕節的象徵，不過卻總是成為破壞狂的目標。據悉，「耶夫勒羊」（Gavlebocken）最近一次是在2016年遭摧毀，之後四年都在當地居民的守護下平安倖存，沒想到近日卻再度傳出在深夜遭人放火燒毀的消息。

瑞典耶夫勒聖誕羊不幸被燒毀。（歐新社）

據當地傳說，山羊是替聖誕老人拉雪橇的駝獸，羊出現代表禮物就要送來了；耶夫勒自1966年聖誕節，開始了豎立稻草聖誕羊的習俗，但從那一年起，就有人企圖摧毀它。

耶夫勒羊遭遇的大多是火攻，不過1976年曾被人開車撞倒；2010年，還有人企圖用直升機綁架這隻羊，最後失敗了，2016年，也就是耶夫勒羊習俗50周年時，當地人特地幫它做了防火塗層，但最後還是慘遭祝融，接下來幾年，聖誕羊就有了24小時保全。

今年，在當地時間17日凌晨3時35分左右，消防部門接獲通報稱耶夫勒羊著火，由於羊身為稻草製成，火勢延燒迅速，消防人員趕到現場時已無法挽救，現場只剩下被燒得精光的支架。警方事發後於現場逮捕一名40歲男子，但他矢口否認犯行。

據了解，燒毀耶夫勒羊會被誤以為是傳統，可能是它讓人想到北歐神話中，雷神索爾所擁有的兩隻羊；神話裡說，索爾每晚都會把羊烤來吃掉，隔天這兩隻羊還會重生。不過，現實中的耶夫勒羊就只能等到明年再來了。