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登山客2013年在白朗峰拾獲1箱寶石 無人認領獲分一半

編譯周辰陽
一位登山客2013年在法國白朗峰山區拾獲一個收著祖母綠、紅寶石和藍寶石等眾多寶石的金屬箱，因幾年下來始終找不到原主人或繼承人，霞慕尼市政廳日前宣布跟登山客對分。（取材自臉書）
一位登山客2013年在法國白朗峰山區拾獲一個收著祖母綠、紅寶石和藍寶石等眾多寶石的金屬箱，因幾年下來始終找不到原主人或繼承人，霞慕尼市政廳日前宣布跟登山客對分。（取材自臉書）

一位登山客2013年在法國白朗峰山區偶然拾獲一個埋藏達數十年的金屬箱，發現竟是一個收著祖母綠、紅寶石和藍寶石等眾多寶石的寶庫，隨即依法交給警方。由於當局幾年下來始終找不到原主人或繼承人，日前決定跟登山客對分箱中的數百顆寶石。

CNN與BBC報導，白朗峰霞慕尼市政廳（Mairie de Chamonix-Mont-Blanc）日前在臉書發布部分寶石的照片及兩位專家進行平均分配的影像，同時附上1966年印度航空101號班機（Air India Flight 101）空難剪報。

據報導，這一架撞上白朗峰的印度航空101號班機是一架名為「干城章嘉」號（Kangchenjunga）的波音707-437型飛機，當時共117人罹難，死者包括印度核子產業之父巴巴博士（Dr Homi J. Bhabha）。

貼文指出，登山客是在墜機地點的波松冰河（Glacier des Bossons）找到收著寶石的金屬箱。CNN指當地官員表示，這些寶石當時由「干城章嘉」號飛機運送。

白朗峰霞慕尼市長富尼耶（Eric Fournier）日前宣布寶石由雙方共享，市政廳發言人告訴CNN，這一大批寶石經專家平分，每批價值在75000歐元，市政廳會將他們分得的寶石放在霞慕尼水晶博物館展出。

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