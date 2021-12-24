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日烏龍麵店45年未漲價 月底關門常客婉惜

中央社
日本一家專賣讚岐烏龍麵的店家，創業逾40年來從未漲價，小碗烏龍麵至今仍維持100日圓。（示意圖／Ingimage）
日本一家專賣讚岐烏龍麵的店家，創業逾40年來從未漲價，小碗烏龍麵至今仍維持100日圓。（示意圖／Ingimage）

日本一家專賣讚岐烏龍麵的店家，創業45年來從未漲價，小碗烏龍麵至今仍維持100日圓（約0.88美元）；但由於老闆年歲增長，已決定將於本月28日關店，令不少常客大感婉惜。

日本每日新聞報導，香川縣一家專賣讚岐烏龍麵的店家，從1976年創業以來從未漲過麵...
日本每日新聞報導，香川縣一家專賣讚岐烏龍麵的店家，從1976年創業以來從未漲過麵價；但由於老板年歲增長，已決定於28日關店。（圖取自每日新聞網頁mainichi.jp）

日本每日新聞報導，香川縣以特產讚岐烏龍麵聞名，一家位於高松市福岡町的烏龍麵店，從1976年創業以來從未漲過麵價；得知在地知名「最便宜」的烏龍麵店即將關門，不少常客都感到婉惜。

進入這家店內，就可以聽到82歲老闆道岡弘伸「要點什麼麵」的宏亮招呼聲。這家店採自助式，顧客可以拿著老闆遞來內有麵料的烏龍麵碗，到高湯水龍頭前自行注湯。

83歲老闆娘道岡芙美子，每天從清晨4時開始桿「自家製麵」的烏龍麵跟做高湯。

道岡弘伸年輕時在高松市經營小酒館，後來轉念「想做白天的生意」，所以就買了現在這處店面兼住家的房子，開始賣起烏龍麵。

當年附近並沒有太多烏龍麵店相互競爭，所以道岡的烏龍麵店生意非常好。道岡說：「很多在附近工廠工作的人都會來吃，我運氣很好。」

道岡的烏龍麵只有兩種價格，含稅價大碗150日圓、小碗100日圓；如果要加炸物，每個均一價100日圓。

儘管隨著店面附近工廠關閉、競爭店家增加而客源減少，但道岡希望留住客人，所以沒有調漲售價。

對讚岐烏龍麵相當熟悉的四國學院大學教授田尾和俊說，「自助型店家一碗麵只賣100日圓，在其他地方可能也找不到了」。

相較於利潤等，會讓道岡決定關門的主因其實是「體力跟記憶力的衰退已到極限」。芙美子在關店告示上寫著：「某天在某處跟大家再度相逢時，只要記得跟我們說兩句話就很幸福。」

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