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日本網友海邊釣魚撿到包裹 打開驚見這一物嚇得報警

聯合新聞網
在包裹內發現屍體後，推主也聯繫警方到場。(取材自推特)
在包裹內發現屍體後，推主也聯繫警方到場。(取材自推特)

釣魚是不少人的興趣及休閒娛樂，過程中能體會到許多人生樂趣。日前，一名日本網友到海邊釣魚，意外在岸邊發現一個「包裝完好」的包裹，好奇心使然便決定打開來一探究竟，沒想到卻被內容物嚇壞，更稱「是需要報警的事件」，驚悚的過程也掀起討論。

日本網友わいあーる相當熱中於釣魚，常常到河邊或海邊等待魚兒上鉤，也時常在推特分享個人生活及釣魚收穫。本月初他到海邊釣魚時，赫然發現岸邊有個「包裝完好」的紙箱，從圖片可見，該紙箱上印有瓶裝水的日文字樣，且日期還很新，商品要到明年才過保存期限，箱子的邊角更被封箱膠帶緊密黏著，模樣相當詭異。

在好奇心驅使之下，該名推主便決定打開箱子，親眼見證裡面到底藏了什麼寶，豈料事件發展卻超乎想像。看了內容物後，推主發了一則充滿懸疑的貼文，稱「是需要報警的事件」，隨後還PO出一張現場照片，只見空箱子已被放到一邊，一名警察正在進行現場鑑定，而他的腳邊有「不明物品」被遮了起來。

離奇的經過立刻吸引網友的目光，許多人留言敲碗要真相，推主這才緩緩道來。他表示，「紙箱內放有人類的屍體」，且應該是手腳或頭的部分。眼尖的網友也發現，該紙箱的側面有類似線香的物品，且用封箱膠帶加以固定，恐怖的細節令人毛骨悚然。

網友知曉真相後留言驚呼，「好可怕啊」、「這是怎麼回事啊」、「經過這件事，讓我明白絕對不要打開或觸碰海邊的不明物品」。也有人安慰推主，「辛苦了，好好休息吧」、「你做了一件好事，正因為被你發現了，祂才能順利成佛的」。

推主在海邊發現一個包裝完好的包裹。(取材自推特)
推主在海邊發現一個包裝完好的包裹。(取材自推特)

釣魚 日本 警察

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