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英國蘇格蘭足球落河 漂流兩周到荷蘭

綜合報導
Esther Verhees與伴侶在沙灘散步時，撿到一個異國足球。(取材自臉書)
Esther Verhees與伴侶在沙灘散步時，撿到一個異國足球。(取材自臉書)

兩星期前，英國蘇格蘭業餘球隊登地體育會踢比賽，有球員將一個足球踢走，掉到球場旁的泰河裡去。想不到，登地體育會的Facebook在兩星期後收到一則來自遠方的訊息，有人在大海的另一個角落，拾到登地體育會的足球。一個在海上漂浮兩周的足球，就這樣連繫了兩個八杆子打不著的地方。

香港01報導，臨床心理學家Esther Verhees日前與伴侶在荷蘭小島Vlieland的海灘上散步，兩人由東邊行往西邊，途中發現一個足球躺在灘上。Esther Verhees說：「我們走過去，拾起它，上面寫『登地體育會』。我認不出是什麼，所以我找朋友幫忙，查到他們的Facebook。」

Esther Verhees透過Facebook聯繫登地體育會，她寫：「你們有沒有掛念這個足球？我們在荷蘭Vlieland的海灘發現它，它經歷了很長的旅途。」由登地到Vlieland的直線距離超過600公里。拾到這個來自遠方的足球。Esther Verhees感歎緣分的奇妙，她說：「雖然我們去不到蘇格蘭，但蘇格蘭來了找我們。」

Esther Verhees說：「這個足球愈來愈出名了。」荷蘭及英國傳媒都留意到這宗足球流浪記，紛紛報導。她續說：「將來我們去蘇格蘭旅行時，可能會帶這個足球回去，並在上面寫上來自Vlieland的問候。」她問過蘇格蘭的朋友，話說1953年時登地風災，部分房屋殘骸也漂到荷蘭。

登地體育會收到Esther Verhees的訊息後，球隊中人也覺得難以置信，在Facebook上回覆：「實在不可思議！在兩星期前，它在蘇格蘭的登地被踢落水。好好保管它吧！」Esther Verhees回覆：「我們會！它仍然完好，我們現在是登地體育會的球迷了！」登地體育會在Facebook向球迷分享這件事，他們這樣寫：「一個球經歷了一次跨國旅程，幫到球隊招攬了一個荷蘭的球迷Esther Verhees。」

足球 英國 香港

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