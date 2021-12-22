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包裝騙很大… 聖誕老人巧克力竟變復活節兔 澳男怒PO網

綜合報導
澳洲男子買了聖誕老人包裝造型巧克力。（截圖自TikTok）
澳洲男子買了聖誕老人包裝造型巧克力。（截圖自TikTok）

澳洲男子貝爾（Jarrod Bell）日前在超市買了糖果品牌吉百利（Cadbury）生產的聖誕老人造型巧克力，回家拆封後發現錫箔內的巧克力，類似復活節兔子形狀，怒斥吉百利便宜行事，只是粗糙在兔子巧克力外套上聖誕包裝。

貝爾將他的發現拍成影片放上網，在影片中向吉百利喊話：「吉百利，你到底在搞什麼鬼？巧克力形狀明顯是隻兔子，吉百利卻自以為能用聖誕老人的包裝蒙騙消費者！這很明顯不是聖誕老人，而是隻兔子。」

許多網友認同貝爾的意見，紛紛表示，「當我看到巧克力時，也說了同樣的話」、「瑞士蓮（Lindt）也做過類似的事」、「他們一直都玩這種把戲」。

但也有人認為太大驚小怪，「吃下去就是啦，味道還不是都一樣」、「相同」、「聖誕節和復活節只隔三個月，保存期限還沒過就沒什麼問題了吧」、「如果為了這種小事就如此生氣，那發生更大的事還得了」、「我感覺巧克力更像是為了聖誕節而做，沒賣完的繼續在復活節包裝成兔子。而且如果這個巧克力一開始是做成兔子，為什麼沒有兩耳間的分界線？」

@councillorbell

#Cadbury you are very clearly trying to pull the rabbit over our eyes! This is no Santa 🎅… it’s an imposter Easter Bunny!! 🐇🐇 🤣

♬ original sound - Jarrod Bell

澳洲男性買了聖誕老人造型巧克力，但內裝類似復活節兔子形狀。（截圖自TikTok）
澳洲男性買了聖誕老人造型巧克力，但內裝類似復活節兔子形狀。（截圖自TikTok）

復活節 聖誕節 澳洲

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