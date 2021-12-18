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網友搶購→轉售…班克西限量T恤 33美元秒飆1.2萬

綜合報導
價值約33美元的班克西限量T恤，網上有人以1.2萬美元轉售。(美聯社)
價值約33美元的班克西限量T恤，網上有人以1.2萬美元轉售。(美聯社)

為協助四名因推倒17世紀奴隸販子銅像而遭起訴的被告，英國塗鴉大師班克西（Banksy）製作了一款限量T恤，日前在英格蘭城市布里斯托（Bristol）開賣，吸引數百人排隊搶購。

美聯社報導，這款灰色T恤印有「布里斯托」字樣和一個空蕩蕩的銅像基座，基座上還留著一條拆除基座上科斯頓（Edward Colston）銅像的繩索。

事情回溯至2020年，當年美國非裔人士佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸窒息死亡，掀起全球反種族歧視潮，怒火延燒至布里斯托，當地示威者當年6月拆除科斯頓的銅像，並將銅像扔進布里斯托港。四人因此遭控刑事損害將受審。

班克西在社群網站表示，「我為這件事做了一款紀念T恤，將在多個商店販售，所有收益全歸這四名被告，讓他們能上酒吧暢飲」。班克西表示，一件T恤售價25英鎊（約33美元），每人限購一件。

英國數百人排隊搶購班克西限量T恤。(美聯社)
英國數百人排隊搶購班克西限量T恤。(美聯社)

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，網路上很快就開始有人轉賣，一名賣家開價9000英鎊（約1.2萬美元）。

粉絲搶購到班克西限量T恤，開心展示。(美聯社)
粉絲搶購到班克西限量T恤，開心展示。(美聯社)

班克西身分從未曝光，他從在英格蘭西南城市布里斯托街頭牆面、橋梁塗鴉起家，如今部分作品價值連城，在拍賣會場可拍得數百萬美元。

而科斯頓17世紀則靠黑奴買賣致富，當初以布里斯托駐港船隻將非洲奴隸遠送至大西洋另一端的美洲。他在布里斯托捐款無數，當地因此有許多街道與機構以他為名，不過推倒銅像事件掀起種族和歷史紀念的熱議後，有部分已經改名。

被扔進布里斯托港的那尊科斯頓銅像已被打撈上岸，以後將被改放置在博物館，但旁邊也會放置「黑命關天」（Black Lives Matter）的示威標語。

班克西 英國 社群網站

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