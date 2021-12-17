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敘利亞獨腿教練 「武動」百名孤兒冠軍夢

綜合報導
因傷截肢的功夫教練歐斯曼（前）指導學生。（Getty Images）
因傷截肢的功夫教練歐斯曼（前）指導學生。（Getty Images）

在敘利亞北部叛軍控制地區，一群孩子正在磨練武術技巧。功夫教練歐斯曼雖然因傷截肢，但在他的指導下，學生從旋子踢腿到有力的刺拳都毫不含糊，放眼國際大賽。

24歲的歐斯曼（Fadel Othman）在阿勒坡省（Aleppo）西部偏鄉、叛軍控制下的阿比資姆鎮（Abzimu）經營一所小型武術學校，100名學員當中有孤兒、還有在敘國數十年內戰中失去父親的孩子。

因傷截肢的功夫教練歐斯曼（後）指導學生。（Getty Images）
因傷截肢的功夫教練歐斯曼（後）指導學生。（Getty Images）

媒體報導，歐斯曼在戶外空地說：「這是我受傷後訓練的第一支隊伍。」他通常在這塊空地教授功夫課，當提及學生時，歐斯曼說：「我堅信他們有朝一日會成為世界冠軍。」歐斯曼說：「我把他們視為我的弟弟。我的目標是擁有一支強大的團隊，培養出能夠參加國際比賽的下一代（戰士）。」

敘利亞政府軍2015年與叛軍在阿勒坡省交戰時，歐斯曼被砲彈擊中傷重截肢。根據世界衛生組織（WHO）統計，超過8萬6000名敘利亞人因與戰火有關的傷害而截肢。

因傷截肢的功夫教練歐斯曼（前）指導學生。（Getty Images）
因傷截肢的功夫教練歐斯曼（前）指導學生。（Getty Images）

12歲開始習武的歐斯曼差點放棄這個畢生志業，他說：「我覺得被這個世界遺棄了。」但在土耳其接受治療的3年期間，他繼續與武術教練一起上課，甚至參加了幾場比賽。今年稍早，歐斯曼成立了這所功夫學院，訓練各種程度的學生。

在這個由倉庫改建成的教室裡，牆上掛滿歐斯曼的參賽照片。這裡沒有主電源，裡面供電的電池沒電時，歐斯曼靠在牆上，憑著斜射進房內的最後一束光線，戴著拳擊手套接住這些幼年學子的拳頭。

WHO

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