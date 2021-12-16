疫下日本…熱賣商品 燕麥片擠下口罩奪冠

燕麥片成日本熱賣商品。（本報資料照片）

日本 市調公司INTAGE今天公布2021年1月到10月熱賣商品排行榜，跟2020年同期相比成長最高的是燕麥片，高達2.9倍；2020年因疫情 肆虐居冠的口罩 ，今年連前15名都擠不進。

日本讀賣新聞報導，燕麥片可以像米飯一樣當成主食，也可以用在甜點等方面，料理方式相當多元，在日本社群網路世界造成話題，特別受到女性為主的民眾歡迎。

2021年1月到10月燕麥片銷售金額是2020年同期的291%，2020年也是2019年的281%，因此，換算2021年是2019年的818%，近年來成長力道驚人。

隨著健康意識逐年抬頭，2021年不少健康食品或飲料進入前10名，例如可預防貧血及增加體力、一度賣到缺貨的麥芽飲料名列第2；蛋白質粉末排名第4；無酒精飲料也名列第8。

2021年隨著新冠疫苗接種作業展開並普及，為因應各家疫苗可能出現的副作用、造成需求大增的退燒止痛藥，名列第7。

跟疫情相關的還有冷凍水產商品，2021年前10個月銷售金額相較2019年高達176%，成長幅度是疫情爆發前的近兩倍。

2020年最熱賣產品第1名是口罩，較2019年成長440%；第2名是殺菌消毒劑，較2019年成長278%；第3名是體溫計，較2019年成長260%。可看出去年熱賣商品全跟疫情有關。

這份調查彙整全日本約6000家超市、便利商店及藥局等從今年1月到10月銷售金額，計算出相較前一年的成長率來進行排名。