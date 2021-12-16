我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

疫下日本…熱賣商品 燕麥片擠下口罩奪冠

綜合報導
燕麥片成日本熱賣商品。（本報資料照片）
燕麥片成日本熱賣商品。（本報資料照片）

日本市調公司INTAGE今天公布2021年1月到10月熱賣商品排行榜，跟2020年同期相比成長最高的是燕麥片，高達2.9倍；2020年因疫情肆虐居冠的口罩，今年連前15名都擠不進。

日本讀賣新聞報導，燕麥片可以像米飯一樣當成主食，也可以用在甜點等方面，料理方式相當多元，在日本社群網路世界造成話題，特別受到女性為主的民眾歡迎。

2021年1月到10月燕麥片銷售金額是2020年同期的291%，2020年也是2019年的281%，因此，換算2021年是2019年的818%，近年來成長力道驚人。

隨著健康意識逐年抬頭，2021年不少健康食品或飲料進入前10名，例如可預防貧血及增加體力、一度賣到缺貨的麥芽飲料名列第2；蛋白質粉末排名第4；無酒精飲料也名列第8。

2021年隨著新冠疫苗接種作業展開並普及，為因應各家疫苗可能出現的副作用、造成需求大增的退燒止痛藥，名列第7。

跟疫情相關的還有冷凍水產商品，2021年前10個月銷售金額相較2019年高達176%，成長幅度是疫情爆發前的近兩倍。

2020年最熱賣產品第1名是口罩，較2019年成長440%；第2名是殺菌消毒劑，較2019年成長278%；第3名是體溫計，較2019年成長260%。可看出去年熱賣商品全跟疫情有關。

這份調查彙整全日本約6000家超市、便利商店及藥局等從今年1月到10月銷售金額，計算出相較前一年的成長率來進行排名。

疫情 日本 口罩

上一則

Omicron肆虐 英國單日確診新高 倫敦病例60%是新變種

下一則

馬來西亞外海海船隻沉沒 11印尼偷渡客死亡、25失蹤

延伸閱讀

德巡防艦返國前 將再度與海上自衛隊聯合訓練

德巡防艦返國前 將再度與海上自衛隊聯合訓練
大家喝嗨突然「燒下面的毛」 忘年會讓日男決意辭職

大家喝嗨突然「燒下面的毛」 忘年會讓日男決意辭職
美日重申 雙方同盟對維護和平與安全至關重要

美日重申 雙方同盟對維護和平與安全至關重要
日本YouTuber裝溺水衝點閱 驚動大批警消遭函送

日本YouTuber裝溺水衝點閱 驚動大批警消遭函送

熱門新聞

伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

2021-12-11 17:30
俄國戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦上月在白海發射一枚「鋯石」，成功擊中400公里外的練習目標。美聯社

普亭：俄美兩國在核武上平起平坐 但在新武器上俄領先

2021-12-12 10:49
香港南華早報9日獨家披露，日本前首相安倍晉三近日發表支持台灣的言論讓中國極為不快，威脅「重新考慮」北京跟東京的雙邊關係。路透/Oriental Image

對安倍挺台言論大為光火 傳中方威脅重新考慮對日關係

2021-12-09 09:01
美國總統拜登7日與俄國總統普丁就「烏克蘭戰爭危機」舉行熱線視訊峰會後，8日親自出面會後發言，強調美國目前雖然正與烏克蘭、歐洲東線盟軍保持暢通聯絡，但目前尚不打算「軍事施壓」已完成12萬大軍集結的俄羅斯。 （取材自美國國防部）

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

2021-12-09 01:04
英國短時間暴增的疫苗需求，卻讓本來就人手吃緊的醫療單位精疲力竭，儘管中央政府已開出軍令狀要「全國總動員」唯一配合加強劑，極度緊繃的第一線防疫光景，卻已被消耗到難有回應的量能彈性。圖為疫情收治示意圖。（歐新社）

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

2021-12-14 15:25
南韓總統文在寅13日表示，美國、中國和北韓原則上同意共同宣布1950-1953年韓戰正式結束，而首爾方面將推動讓其成真。圖為他13日訪問澳洲的照片。（歐新社）

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

2021-12-12 21:59

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡