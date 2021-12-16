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疫下日本…年度料理 酒精風味飲勝出

綜合報導
日本市面上愈來愈多無酒精的飲料。（取材自不喝酒主義者社團粉專）
日本市面上愈來愈多無酒精的飲料。（取材自不喝酒主義者社團粉專）

代表日本一整年的象徵性食物「今年的一道菜」，2021年由「酒精風味飲料」拿下，原因跟新冠疫情影響下無法提供酒類飲品的餐飲店等有關。

日本放送協會（NHK）報導，「今年的一道菜」是由餐飲店資訊調查公司美食指南（GURUNAVI）研究機構，根據網路搜尋次數及線上調查等資訊，選出代表日本一整年的象徵性食物或飲料。

去年選出的是「外帶美食」，主因是受到疫情影響，提供外帶服務的店家增加，能外帶的美食種類也變多。

今年入圍名單除了「酒精風味飲料」（指酒精濃度未滿1%的飲料，並非法律上定義的酒類，但由於製造方式的改良，喝起來口感跟酒類類似），還有「食用昆蟲」、在麵包內加入大量奶油的甜點（類似奶油夾心麵包）Maritozzo，及短時間就能料理上桌的「套裝食材」。

最後由「酒精風味飲料」獲選為「今年的一道菜」，理由是隨著疫情擴大而發布「緊急事態宣言」等措施，都限制店家提供酒類給顧客，很多店家改為供應不含酒精的啤酒及雞尾酒等，許多飲料廠商也相繼投入研發新產品，連不喝酒的民眾都能接受。

GURUNAVI研究機構人員表示，今年也是飲食文化同受疫情大幅影響的一年；「酒精風味飲料」對嗜酒的人跟不愛喝酒的人，都成了一個新選擇。

疫情 美食 日本

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