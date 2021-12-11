印度19歲姊姊私奔懷孕 慘遭17歲弟斬首與母拿斷頭自拍

印度19歲女子不顧家人反對與大學男友私奔(圖)，日前被母親與弟弟合謀斬首，警方指母親知道女兒已懷孕。（取材自推特）

印度 再發生恐怖的「榮譽殺人」事件，19歲懷孕姊姊慘被17歲弟弟斬首示眾！案件發生於馬哈拉施特拉邦，伊名女子不顧家人反對，選擇與大學男友私奔。半年後其媽媽帶同弟弟到來探訪，女子熱情招待時被母弟合謀襲擊，媽媽按住她的腳，弟弟則用鐮刀將她斬首，其後更拿頭顱走到陽台展示給鄰居看。有目擊者指，母子更與死者頭顱自拍。

香港 01報導，母子事後到警局自首，被警方以謀殺罪拘捕。警方調查發現媽媽事前知道女兒已懷孕兩個月，弟弟更連姊夫都想殺，但受害人的婚姻其實不是跨種姓，只是男女雙方的家庭環境有一定差距，家人認為死者應該找更好的丈夫，現時的婚姻有損家族名譽，因而動了殺機。

這宗悲劇發生於馬哈拉施特拉邦，19歲女子基爾蒂（Kirti Thore）讀大學時認識男友阿維納什 （Avinash Thore），決心下嫁對方，但婚事遭家人反對。兩人於今年6月私奔，女方家人一度報警說女兒失蹤；至6月21日，兩人完成婚姻登記結為夫婦，基爾蒂婚後與丈夫住在農田房子內，平日會和奶奶耕作。

基爾蒂的17歲弟弟桑傑（Sanjay Mote）和39歲母親肖巴（Shobha Mote）日前突然到訪，她即放下工作，上前打招呼又遞水給他們喝，更招待母弟入廚房，想泡茶給他們喝。突然間兩人從後襲擊，媽媽捉住基爾蒂的腳，好讓弟弟拿19吋長、用於收割的鐮刀斬下她的頭顱。弟弟行凶後隨後將基爾蒂的頭顱帶到陽台，展示給鄰居們看，更有目擊者指，兩人曾和頭顱自拍，他們隨後到警局自首，承認「榮譽殺人」。

受害人出事當天，她的丈夫其實在家，但因為染病在休養，當時沒有懷疑岳母來訪原因，當他聽到餐具掉落的聲響醒來後，曾衝到廚房查看。警方指桑傑連姊夫都想殺，但他負傷逃脫。