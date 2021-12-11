詭異~秘魯木乃伊身體蜷縮、雙手掩面 被五花大綁陪葬

該木乃伊呈現蜷曲、雙手遮面的模樣，專家推斷應與當時的葬禮習俗有關。(美聯社)

一具近日在秘魯出土、據信年代介於800至1200年的木乃伊，日前在首都利馬（Lima）展出。這具遺骸全身遭到繩索五花大綁，身體蜷縮，雙手掩面，詭異姿勢引發外界好奇。

這具木乃伊上月26日在利馬東部約25公里的卡哈馬基亞（Cajamarquilla）遺址出土。墓穴內還發現多項陪葬品，包括陶器、石器工具和嬰兒遺骸。

據德國 之聲報導，考古學家初步判定，木乃伊的身分是一名18至22歲男子。至於其全身捆綁、雙手捂臉的特殊姿勢，可能屬於當地墓葬儀式的一部分。

考古學家在秘魯一處遺址中發現了「蜷曲綑綁的木乃伊」，並於近日公開展示。(路透)

主導本次挖掘行動的考古學家之一華曼（Yomira Huaman）表示，團隊在多個約兩公尺深洞穴組成的地下「矩陣」中，發現另一批文物，包括嬰兒衣物、人偶以及包裹成繭狀的嬰兒遺骸，同樣被繩子綁住，嬰兒身上的繩子與木乃伊相同。

木乃伊目前在聖馬可大學（San Marcos University）公開展覽。

計畫負責人魯納（Pieter Van Dalen Luna）表示，今年發現的這批文物中，「最重要的就是這個木乃伊，（出土的）消息已經傳遍世界，我們正進行相關研究分析。」

秘魯是聯合國 教科文組織（UNESCO）所列世界遺產 、15世紀印加帝國古城馬丘比丘（Machu Picchu）的所在地，此外也擁有數百個考古遺址。