我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

兒子命救活...她為報恩買33元慈善彩券 竟中462萬豪宅

聯合新聞網
陳熙京(右)日前為了支持一家慈善團體，買了一張彩券做公益，沒想到竟中大獎獲得一棟豪宅。(視頻截圖)
陳熙京(右)日前為了支持一家慈善團體，買了一張彩券做公益，沒想到竟中大獎獲得一棟豪宅。(視頻截圖)

這是傳說中的好心有好報？一名女子日前為了支持一家慈善團體，買了一張彩券做公益，沒想到竟中大獎獲得一棟位處精華地段且價值破百萬的豪宅。

綜合外媒報導，這名幸運兒是來自南韓的38歲供需分析師陳熙京（Heekyoung Jin），目前和36歲的英國籍老公霍爾（Tom Hall），以及一名兒子住在倫敦。她的兒子盧卡斯天生患有罕見疾病，導致胸腔不正常生長，必須經歷相當困難的手術與治療過程。後來盧卡斯有幸前往「大奧蒙德街醫院」（Great Ormond Street Hospital for Children）接受優秀的醫療團隊服務，讓病情有了起色順利度過難關。

陳熙京的兒子盧卡斯天生患有罕見疾病。(視頻截圖)
陳熙京的兒子盧卡斯天生患有罕見疾病。(視頻截圖)

陳熙京一家人十分感謝醫院內的所有醫療與工作人員，因此經常支持「大奧蒙德街醫院」背後的慈善活動，她近日花了25英鎊（約33美元）認購彩券，沒想到事後竟抽中價值350萬英鎊（約462萬美元）、有五間臥房的豪宅，地點坐落在英國倫敦溫布頓富裕的住宅區中。

「可以住進夢想中的豪宅了！」陳熙京表示，全家人將會盡快搬進這棟豪宅。他們一家三口曾住在溫布頓的一間單身公寓裡，「過去經常路過這些豪宅，想像住在裡面會是什麼感覺，現在我們真的做到了」。

陳熙京日前為了支持一家慈善團體，買了一張彩券做公益，沒想到竟中大獎獲得一棟豪宅。...
陳熙京日前為了支持一家慈善團體，買了一張彩券做公益，沒想到竟中大獎獲得一棟豪宅。(視頻截圖)

英國 溫布頓 南韓

上一則

這隻狗狗太熱心 竟把主人包裹「還給」物流司機

下一則

史上首次 以色列總理會晤阿聯領導人 傳談及伊朗

延伸閱讀

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
歌星Cardi B稱紐約置產 豪宅其實在新州

歌星Cardi B稱紐約置產 豪宅其實在新州
救急 許家印公子降價賣豪宅

救急 許家印公子降價賣豪宅
快搶 來去住「小鬼當家」電影豪宅 一晚只收租25元

快搶 來去住「小鬼當家」電影豪宅 一晚只收租25元

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

2021-12-11 17:30
俄國戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦上月在白海發射一枚「鋯石」，成功擊中400公里外的練習目標。美聯社

普亭：俄美兩國在核武上平起平坐 但在新武器上俄領先

2021-12-12 10:49
香港南華早報9日獨家披露，日本前首相安倍晉三近日發表支持台灣的言論讓中國極為不快，威脅「重新考慮」北京跟東京的雙邊關係。路透/Oriental Image

對安倍挺台言論大為光火 傳中方威脅重新考慮對日關係

2021-12-09 09:01
美國總統拜登7日與俄國總統普丁就「烏克蘭戰爭危機」舉行熱線視訊峰會後，8日親自出面會後發言，強調美國目前雖然正與烏克蘭、歐洲東線盟軍保持暢通聯絡，但目前尚不打算「軍事施壓」已完成12萬大軍集結的俄羅斯。 （取材自美國國防部）

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

2021-12-09 01:04
新冠變種病毒Omicron最早在南非發現，世界衛生組織用希臘字母命名。路透

連拜登都曾唸錯 變種病毒「Omicron」到底怎發音？

2021-12-07 01:18

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠