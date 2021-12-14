這隻狗狗太熱心 竟把主人包裹「還給」物流司機

物流司機才剛把包裹扔下，尼克森馬上就把包裹叼起，跑去「還給」給司機。(視頻截圖)

美國明尼蘇達州 羅傑斯市（Rogers）一位居民飼養的拉布拉多犬日前被拍到「熱心」的一面，只見物流司機才剛把包裹扔下，牠馬上就把包裹叼起，三步併成兩步跑去「還給」給司機。

CBS新聞與Storyful報導，這一隻拉布拉多犬今年8歲，被飼主山德（Megan Sand）取名為尼克森（Nixon）。從門口監視器拍攝畫面可見到，聯邦快遞的一位物流司機走過來，先把包裹扔到門前，接著摸了一下跟在他身後的尼克森頭部，隨後開始快步朝著貨車跑去。

接下來的畫面則可發現尼克森搖著尾巴，緊接著叼起包裹，並且快步追上物流司機。物流司機明顯察覺到尼克森跟了上來，於是放慢腳步和轉身望去，隨即爆出笑聲。

據當時正在工作的山德表示，不管哪個人來到房子，尼克森都會變得「非常興奮」，還特別喜歡送貨的人，物流司機也都認識尼克森，也會給牠零食吃。

山德告訴Storyful，「尼克森會跑過去，跳上他們的物流貨車，順著他們的方向走在後面，跟著他們到我們的前門，接著回到他們的貨車」。山德還說，這也是她至今第一次看到尼克森會「還」包裹。

來源：聯合新聞網