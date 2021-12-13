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1根釘金屬枯木竟是人骨 意外發現是8年前失蹤男

編譯周辰陽
桑頓（右）在TikTok發布自拍影片，將自己發現人骨的過程和協助破案感想告訴網友。(畫面翻攝自MAILONLINE)
桑頓（右）在TikTok發布自拍影片，將自己發現人骨的過程和協助破案感想告訴網友。(畫面翻攝自MAILONLINE)

美國內華達州在2019至2021年間發生3位健行者分別於一處山腰發現散落各地的人骨，當地警方日前宣布破案，指這些人骨經鑑定為一位2013年年中即下落不明的男子，其中一位發現者桑頓（Tad Thornton）則在TikTok發布自拍影片，將自己發現人骨的過程和協助破案感想告訴網友。

每日郵報報導，內華達州卡森市警局（Carson City Police Department）宣布，這3位健行者找到的人類遺骨屬於55歲失蹤男子凱許（Christopher Cash）。從桑頓自行留存的影像可見，被他找到的凱許遺骨就像是一根釘著金屬板的「枯木」。

桑頓在影片自述，他和他的狗是在2020年11月23日偶然發現這根關節處釘著金屬硬體的骨頭，一開始還以為是寵物骨頭，之後才發現是真正的人骨，而這一根骨頭協助解決一樁失蹤人口案件，釘在骨頭上的金屬骨板骨釘則是破案關鍵元素。

據當地報導，凱許患有妄想型思覺失調症（Paranoid Schizophrenia），於2013年8月1日被通報失蹤，卡森市警方稱他已停止服藥，儘管查過許多線索，仍無法找到他的下落。

報導指出，一位健行者2019年1月29日在內華達州百年公園（Centennial Park）上方的偏遠地區發現一個人類頭骨，法醫沒有發現外傷跡象，調查人員卻也沒有在鄰近區域發現其他骨頭。緊接著是桑頓隔年發現了釘著金屬的骨頭，第三位健行者則於今年2月27日在頭骨發現處以西約3.2公里的一個陡峭深谷內找到其他骨頭。

根據報導，凱許沒有車，警方目前並不清楚死因與他是怎麼跑到卡森市北邊的偏遠山腰，但並沒有查出任何謀殺的跡象。

TikTok連結：https://www.tiktok.com/@fliporflopfinds/video/7037317641387691310

內華達州 TikTok

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