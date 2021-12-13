美壽星驚魂 吹蠟燭火燒頭髮 半邊臉毀了

美國一名女子安娜慶生吹蠟燭時，沒注意到火焰燒到頭髮，導致半邊臉瞬間著火。(圖翻攝自YouTube頻道「Dogtooth Media」)

美國一名女子安娜（Ana Oosterhouse）近日歡度生日，家人開心為她準備插滿蠟燭的生日蛋糕，沒想到發生意外，當安娜要吹蠟燭時，沒注意到火焰燒到頭髮，導致她的半邊臉瞬間著火，連眉毛、睫毛都嚴重損傷，然而手邊沒水，家人只能狂拍打她的臉，將火勢撲滅。

據外媒報導，當安娜半邊頭髮起火時，家人相當驚恐，馬上向前徒手滅火，原本錄影畫面瞬間中斷。事後家人趕緊將安娜送醫急救，這場意外導致安娜的右邊頭髮全部被燒毀，不僅臉頰、耳朵、下巴有被燒傷，就連眉毛、睫毛也無法倖免，右眼的視力更受到永久性損傷。

安娜坦言，意外發生當下眼前閃過「人生跑馬燈」，而且火真的燒得非常熱又快，雖然她也想趕快滅火，但她仍緊抓著蛋糕，避免火焰燒到家人，安娜也說非常感謝家人，在火燒得更大前即時將火撲滅。

所幸安娜很樂觀面對自己的傷勢，向家人開玩笑地說，聖誕節 想買一個滅火器，明年生日還想辦「冰火派對」，不過她未來的生日蛋糕一定不會插上2支以上的蠟燭。

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