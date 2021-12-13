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幸運中78萬…同號彩券誤買2次 美49歲男抱走2倍大獎

編譯張君堯
一名男子同號碼樂透誤買兩次，沒想到就贏得2份樂透獎金。(美聯社)
一名男子同號碼樂透誤買兩次，沒想到就贏得2份樂透獎金。(美聯社)

美國北卡羅萊納一名男子近日忘記自己是否有購買樂透，於是他選擇再度下注、且選擇一模一樣的號碼，沒想到就這樣贏得2份樂透獎金。

CNN報導，這名幸運男子名叫湯瑪斯（Scotty Thomas）、現年49歲，他先前已經買了一張樂透，但某天他躺在床上看籃球賽時突然不記得自己是否有確實下注， 因此他當下再度於線上買了一張選號一模一樣的樂透。

第二天早上，湯瑪斯的兒子問他為何會有2張樂透時，他才發覺自己重複購買。在11月27日的開獎中，他贏得每年2.5萬美元的「終身獎金」，而湯瑪斯中了2張樂透，每年總計可以領5萬美元。

據悉，這個獎項是「幸運人生」（Lucky for Life）樂透的第二大獎金，僅次於每天1000美元的終身獎金。湯瑪斯表示「當我意識到我中獎時，我不得不躺在地板上，因為我真的不敢相信，這是一種祝福」。

不過湯瑪斯最終選擇一次性領取獎金的方式，一次將高達78萬美元的獎金帶回家，他開心的表示「這筆錢要來投資自己的生意、還清帳單和幫助家人，並考慮要買棟房子」。(編譯張君堯)

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