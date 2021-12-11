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澳洲電波望遠鏡 拍到10億光年外跳舞幽靈

綜合報導
地球10億光年之外驚見「兩個跳舞的幽靈」。（取材自Western Sydney University／CSIRO）
地球10億光年之外驚見「兩個跳舞的幽靈」。（取材自Western Sydney University／CSIRO）

澳洲研究人員將電波望遠鏡ASKAP（Australian Square Kilometre Array Pathfinder）指向宇宙的深處，進行「宇宙演化地圖」（Evolutionary Map of the Universe, EMU）的初期觀測，結果在10億光年之外，拍到了「靈異照片」。

科學家當然不會覺得那是真的幽靈啦，它們是宇宙中的電子雲噴流，只是形狀還滿像福爾摩斯探案裡面的「跳舞小人探案」（The Adventure of Dancing Men）裡面的密碼暗號，不過出現在宇宙的觀測裡面實在太過奇特，所以研究人員把這個影像稱為「Dancing Ghost」。

這個研究的領導者，西雪梨大學的Ray Norris教授說：「我們已經很習慣各種驚奇。每當我們把望遠鏡指向過去沒有觀測過的宇宙深處，你總是會有新發現。不過當我們看到這個『跳舞的幽靈』時，還是完全沒概念，這是什麼鬼東西。」經過數周的研究後發現，它們來自10億光年外的兩個銀河系中心的超大質量黑洞所噴出來的電子流，在「銀河系際風」（intergalactic wind）的影響下，被扭曲成這個怪異的形狀。

銀河系與銀河系間怎會有風？這個風當然跟地球上空氣的流動所造成的風不一樣。銀河系中的各個星體都在活動中，有核融合、有重力塌陷、還有超新星爆炸，在這些活動中，會有各種粒子與光子被噴出來，就形成星際風了。

澳洲

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