挪威送的「聖誕友誼樹」好乾癟 英網友：我們開戰了？

特拉法加廣場的聖誕樹引發英國網友熱議。(美聯社)

挪威每年會從首都奧斯陸郊外砍一棵樹送往英國 倫敦市中心的特拉法加廣場，感謝挪威人在二次世界大戰幫助英國。然而，今年被選中的友誼樹看起來瘦巴巴、稀疏，部分樹枝也被折斷，讓英國網友直接吐槽：「我們跟挪威開戰了嗎？」

從1947年開始，挪威每年都會從首都奧斯陸的森林千挑萬選，將一棵聖誕樹當作禮物送到英國倫敦以表謝意。

CNN報導，推特 上不少網友熱烈討論今年這棵友誼樹，「它看起來半死不活」、「選得不是很用心，有些侮辱的味道」、「英國人會怎麼看我們(挪威)」。

Are we at war with Norway now? https://t.co/UDfWBx11in — Hannah Al-Othman (@HannahAlOthman) December 1, 2021

在爭議聲中，西敏市市長史密斯表示，社交媒體上的一些人做出快速反應是可以理解的，他說：「但我知道，一旦樹被點亮，這棵樹將像以往一樣發揮它的作用，使西敏市成為一個更美麗的聖誕節 旅遊地。」

特拉法加廣場的聖誕樹引發英國網友熱議。(路透)

網友們對樹的批評也引來挪威方面的回應，奧斯陸市長博根表示，「我很高興人們充滿熱情，這表明倫敦人關心我們送給他們的禮物。」、「這棵樹象徵著這一切，我希望當燈亮起時，人們想到禮物背後的象徵性信息。」