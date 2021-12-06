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挪威送的「聖誕友誼樹」好乾癟 英網友：我們開戰了？

編譯中心／綜合報導
特拉法加廣場的聖誕樹引發英國網友熱議。(美聯社)
特拉法加廣場的聖誕樹引發英國網友熱議。(美聯社)

挪威每年會從首都奧斯陸郊外砍一棵樹送往英國倫敦市中心的特拉法加廣場，感謝挪威人在二次世界大戰幫助英國。然而，今年被選中的友誼樹看起來瘦巴巴、稀疏，部分樹枝也被折斷，讓英國網友直接吐槽：「我們跟挪威開戰了嗎？」

從1947年開始，挪威每年都會從首都奧斯陸的森林千挑萬選，將一棵聖誕樹當作禮物送到英國倫敦以表謝意。

CNN報導，推特上不少網友熱烈討論今年這棵友誼樹，「它看起來半死不活」、「選得不是很用心，有些侮辱的味道」、「英國人會怎麼看我們(挪威)」。

在爭議聲中，西敏市市長史密斯表示，社交媒體上的一些人做出快速反應是可以理解的，他說：「但我知道，一旦樹被點亮，這棵樹將像以往一樣發揮它的作用，使西敏市成為一個更美麗的聖誕節旅遊地。」

特拉法加廣場的聖誕樹引發英國網友熱議。(路透)
特拉法加廣場的聖誕樹引發英國網友熱議。(路透)

網友們對樹的批評也引來挪威方面的回應，奧斯陸市長博根表示，「我很高興人們充滿熱情，這表明倫敦人關心我們送給他們的禮物。」、「這棵樹象徵著這一切，我希望當燈亮起時，人們想到禮物背後的象徵性信息。」

英國 聖誕節 推特

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