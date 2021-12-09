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史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

不想打疫苗出奇招 義男戴「假手」接種 被尖醫護活逮

綜合報導
義大利一名50多歲男子為了想要取得疫苗接種證明，但又不想真的接種，竟帶了一隻矽膠假手去打疫苗。圖非新聞當事人。（Getty Images）
義大利一名50多歲男子為了想要取得疫苗接種證明，但又不想真的接種，竟帶了一隻矽膠假手去打疫苗。圖非新聞當事人。（Getty Images）

義大利一名50多歲男子為了想要取得疫苗接種證明，但又不想真的接種，竟帶了一隻矽膠假手去打疫苗，好在醫護人員眼尖發現後，立刻通報當地警方。

這起怪誕事件發生在義大利西北部城市比耶拉（Biella），護理人員布阿（Filippa Bua）表示，一名50多歲男子帶著假手想要魚目混珠，儘管假手的皮膚顏色維妙維肖，她卻注意到男子的手臂有些奇怪，「皮膚顏色異常，與患者的手或臉相比要淺許多」，仔細檢查後發現是一隻矽膠製的假手；他並沒有被這隻矽膠製假肢騙倒，隨後通報當地警方。

布阿表示，一開始很驚訝且生氣，覺得自己的職業被冒犯了，認為對方不尊重自己的智慧和職業，強調這輩子都沒想過會發生這樣的事情。

對此，比第蒙省（Piedmont）地方政府首長奇里奧（Albert Cirio）在臉書發表聲明表示，「如果忽略事件的嚴重性，這真的很荒謬」，整個國家都為了這場疫情有所犧牲，這樣的行為實在很不可取。

義大利6日起對沒打疫苗的民眾嚴加限制。義大利從8月起實施「綠色通行證」（Green Pass）制度，進出戲院、博物館和室內體育館或餐廳內用等，必須出示健康通行證，這一證明可顯示COVID-19疫苗接種狀況、是否已染疫康復，或採檢是否呈陰性。

不過，從6日起，想要進出這些場所必須要出示「超級綠色通行證」（Super Green Pass），只有完整接種疫苗，或最近染疫痊癒才能持有，採檢陰性已不符合條件。

舊的綠色通行證在10月已經擴大適用至全部工作場所，未來也會繼續適用，意味沒有接種疫苗的民眾，只要有近期採檢陰性證明，依舊可以去上班。

義大利確診個案數攀升後，政府宣布採取新防疫限制，引發各城市幾乎每個周末都會有小規模示威抗議。近來Omicron變異株的出現，令人憂心確診數恐再度竄升。

2020年初時，義大利是歐洲最先爆發疫情的國家，但目前狀況相較大多數鄰國相對平穩。

根據2日數據，義大利過去24小時新增1萬6800例確診，72人病歿。

義大利可接種疫苗人口（12歲以上）當中，目前幾乎 85%已完整接種，本周開放所有成人接種追加劑。

義大利 疫苗 疫情

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