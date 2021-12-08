獵豹叼走6歲童 印度媽狂追1公里、揮棍單挑救兒

印度1名媽媽見到兒子被獵豹叼走，立即不顧一切追上獵豹，最後成功救回兒子。（Twitter影片截圖）

印度 中央邦近日發生一宗媽媽由獵豹口中救回兒子的英勇事蹟，中央邦塔姆薩爾區一座叫巴里哈里亞（Barijharia ）的村子，位處老虎保護區的緩衝區域。當晚女子拜加（Kiran Baiga）與3名孩子在屋外生火，獵豹突然出現叼走其6歲兒子，她想都沒想就追上去，跑了約1公里跟入森林，見到獵豹用爪抓住兒子，她馬上用棍子打獵豹，成功把兒子救回。

香港 01報導，事發時天色很暗，有隻獵豹從後方接近在生火的一家人，一口叼走6歲的男童胡拉爾（Rahul）。拜加發現馬上追上去，一路狂奔了隨約1公里，獵豹在森林停下，口還叼住兒子，並用爪壓住他的身體。拜加看都沒看清楚，就衝上前用棍打豹。

人豹一番搏鬥下，拜加成功從豹爪下救出兒子，抱在懷中趕緊逃跑。

獵豹沒有放棄，再次襲擊母子，拜加捉住豹爪想用力推開，千鈞一髮之際，其他村民因為聽到男童慘叫聲，終於趕來幫忙，獵豹見人多，馬上退回森林。

母子獲救送醫後，治療後情況趨穩定，男童的背部、眼、臉、下巴受傷，當地森林官員稱會承擔兒童所有醫療費 用，地方政府承諾會幫助受害家庭。

拜加事後表示，他們的村子在老虎保護區的緩衝區域，類似事件其實經常發生，他們要是見到豹或熊出現，就要馬上逃跑。事發時她正在生火，獵豹出現並叼走兒子的過程很快，幸好她有追上去救兒子。

這名勇敢媽媽在網上暴紅，網友讚嘆「媽媽是世上最勇敢的戰士」，認為「只有母親才能做到」、「沒有東西比得上母愛」。不過，也有人提到拜加其實應該要三思，想想是否要先叫人幫忙，「這位勇敢的媽媽將兒子活生生救回來，其他人可能沒這麼幸運」。