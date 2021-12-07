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澳洲網紅醫遭指控手術常做一半突停下 竟為做這件事

綜合報導
澳洲整容名醫阿羅諾夫（Daniel Aronov）經常在TikTok分享搞笑、跳舞或者分享醫學知識的影片，吸引1300萬粉絲追蹤。（取材自TikTok）
澳洲整容名醫阿羅諾夫（Daniel Aronov）經常在TikTok分享搞笑、跳舞或者分享醫學知識的影片，吸引1300萬粉絲追蹤。（取材自TikTok）

澳洲整容名醫阿羅諾夫（Daniel Aronov）經常在抖音TikTok）分享搞笑、跳舞或者分享醫學知識的影片，吸引1300萬粉絲追蹤，卻被指控經常開刀到一半突然「喊停」，只為了錄製手術影片，並且分享至社交媒體，替患者帶來生理及心理創傷。他如今遭調查，下令刪除所有影片，且不准進行任何形式的整容手術。

綜合「商業內幕」等外媒報導，數名患者挺身分享創傷經驗，指控阿羅諾夫缺乏醫德，醫術拙劣，讓他們被迫另尋協助，重新動刀。

女患者傑基（Jackie）動刀抽除下巴及頸部脂肪，由於沒有全身麻醉，所以清楚聽見「他手術到一半，突然停下來檢視影片，然後說：『不，我不要這個，把它剪掉然後重來一遍。』我身為一名病患躺在那裡，覺得自己快要死了，他卻在那裡娛樂大眾」。她術後疼痛難耐，下顎還留下不明腫塊，宛如經歷一場惡夢。

女患者艾米（Amy）不同意分享手術影片，但開刀畫面仍遭醫師上傳。她還提出訊息證據指控，阿羅諾夫竟提議把釘書機宅配到府，讓她自己把臉頰內的鐵釘取下。另一名男患者表示，他接受抽脂手術卻失敗，腹部留下大腫塊，「如果我事前知道這些，我絕對不會讓阿羅諾夫靠近我的」。

澳洲「9號電視網」節目「時事」（A Current Affair）接獲民眾爆料後深入調查，這才揭發此事。阿羅諾夫遭當局下令，立刻刪除各社交媒體上的手術相關影片，也禁止未來分享開刀內容，如今只能以家普通科醫生的身分看診，而且必需受到嚴格監督。

阿羅諾夫向「時事」表示，他已經辭職並且決定休假一段時間，不願公開發表評論。他曾任職的診所也正在接受調查。

@dr.danielaronov01

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♬ original sound - Dr.Daniel Aronov

澳洲整容名醫阿羅諾夫（Daniel Aronov）經常在TikTok分享搞笑、跳...
澳洲整容名醫阿羅諾夫（Daniel Aronov）經常在TikTok分享搞笑、跳舞或者分享醫學知識的影片，吸引1300萬粉絲追蹤。（取材自TikTok）

澳洲 抖音 TikTok

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