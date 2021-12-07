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微軟推「踩地雷」醜毛衣 一件74.99元賣到缺貨

聯合新聞網
微軟今年推出「踩地雷」醜毛衣，一件要價74.99美元。(截取自Xbox Gear Shop)
微軟今年推出「踩地雷」醜毛衣，一件要價74.99美元。(截取自Xbox Gear Shop)

醜的好可愛！微軟已連續兩年推出「醜毛衣」特色商品，今年更特別以「踩地雷」作主題令懷舊感瞬間滿點。正好聖誕節快到了，今年大家想送的交換禮物清單不妨再考慮多一個選項吧！

根據「PC Gamer」雜誌報導，微軟連續兩年推出「醜毛衣」商品，而有別於去年發售的三款醜毛衣─經典的微軟作業系統「Windows 95」、「Windows XP」和「經典小畫家」主題，今年微軟選擇販售令人懷舊的「踩地雷」遊戲主題醜毛衣。

從Xbox Gear Shop可見，微軟這款商品名稱為「微軟踩地雷醜毛衣」（Microsoft Minesweeper Ugly Sweater），外觀是以白、藍、黑色打底，加上踩地雷特色組合出應景的「聖誕樹」圖案，定價74.99美元，但目前S至3XL尺寸皆全數售罄。其中，上層顯示的分數與剩餘地雷則用1990（年）和2021（年）數字代表，小小心機暗示著踩地雷遊戲是於1990年上市，而這款醜毛衣則於今年推出。

報導透露，微軟推出季節性主題醜毛衣商品主要是為了慈善捐贈目的，今年微軟已捐出10萬美元給The Able Gamers Charity組織（致力於改善電玩遊戲領域可訪問性的美國非營利組織），期望幫助殘障人士能以更便利方式遊玩電玩。

微軟 聖誕節 Microsoft

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