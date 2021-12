西班牙聖家堂第二高塔瑪莉亞塔冠上直徑7.5公尺、重5.5噸的12角星星,預計12月8日與民眾見面並進行亮燈儀式。(Getty Images)

西班牙巴賽隆納的聖家堂(Sagrada Família)自1882年開始修建,是西班牙最知名的觀光 景點之一,但迄今蓋了超過百年仍遲遲無法竣工。

綜合媒體報導,聖家堂是知名建築師高第(Antoni Cornet)的遺作,也是世界上唯一還未竣工、高第建造部分已被列為世界遺產 的建築。近日教堂第二高塔瑪莉亞塔(tower of the Virgin Mary)即將落成,11月29日冠上直徑7.5公尺、重5.5噸的12角星星,預計12月8日與民眾見面並進行亮燈儀式,138公尺的高塔將為城市天際線帶來不一樣的風景。

接下來,聖家堂的工程重點將是第一高塔、172.5公尺的耶穌塔(tower of Jesus Christ)以及福音傳教士塔(towers of the evangelists)。聖家堂曾規畫2026年、也就是高第逝世一百周年的時候完工,但因疫情 衝擊使觀光收入銳減,工程進度遭拖延,恐難如期完工。