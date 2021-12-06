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巴黎聖母院祝融後 現代化重建？挨轟變「迪士尼樂園」

編譯張佑生
重建中的巴黎聖母院教堂，照片攝於今年7月。（Getty Images）
重建中的巴黎聖母院教堂，照片攝於今年7月。（Getty Images）

2019年8月慘遭祝融而需要大規模重建的巴黎聖母院大教堂（Notre Dame Cathedral），重建後可能變成教堂版的迪士尼樂園

法國總統馬克宏原本想以現代化的設計重建2019年遭祝融的巴黎聖母院尖塔，但遭到法國人民激烈反對，最終在去年7月拍板決定將完全依照原樣重建。

重建中的巴黎聖母院教堂，照片攝於今年4月。（歐新社）
重建中的巴黎聖母院教堂，照片攝於今年4月。（歐新社）

泰晤士報報導，現代派和傳統派為了如何重建而爭論不休。巴黎總主教Michel Aupetit主張讓重建後的教堂更親民，還準備設投影牆打上中文字幕，方便華人遊客閱讀。負責重建的設計師Maurice Culot（81歲）來自比利時，他希望能吸引更多非教徒前來觀賞。

修復保養中的巴黎聖母院教堂銅像一部分。（歐新社）
修復保養中的巴黎聖母院教堂銅像一部分。（歐新社）

一件巴黎聖母院的19世紀青銅像正在進行修復保養。（歐新社）
一件巴黎聖母院的19世紀青銅像正在進行修復保養。（歐新社）

聖母院教堂每年平均吸引1200萬名遊客，反對重建計畫的人士批評，照此計畫推動，聖母院將變成教堂版的迪士尼樂園（“ecclesiastical Disneyland”）。

重建聖母院最具象徵性、有96公尺高的尖塔，至少需要1000棵橡樹，在專家分頭尋覓下，今年初決定將在200多座公有和私有森林中砍掉大約1000棵橡樹。目前巴黎聖母院保護結構的加固工程已全數完成，目標在2024年巴黎舉行奧運會時重新對外開放。

巴黎聖母院 迪士尼 樂園

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