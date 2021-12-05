我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

念了書老是沒考到？ 美國助教出神題追分

聯合新聞網
大學助教出了一「創意考題」，讓每個人都有機會追分成功。(取材自推特)
大學助教出了一「創意考題」，讓每個人都有機會追分成功。(取材自推特)

美國北卡羅來納大學（University of North Carolina）助理教授蘿潔絲（Rebekah Rogers）日前分享自己出的一個考題並說：「還滿喜歡這個考題」。部分網友激賞考題的創意，但也有網友批評：「考題不公平」。

題目如下：「考試總是沒考到你花時間研讀的內容嗎？請詳細說明這個（沒考到的）內容。」

蘿潔絲提到學生曾向她反應很難適應實體課程及論述考題，她希望學生能有機會展現他們研讀到的知識，從這類開放式考題中獲得額外的分數。

部分網友指出這個考題「太神了」，還有人認為這能成為未來試題與課程的靈感，「這個考題毫無界限，且能為努力研讀卻沒猜中考題的學生加分。」

但也有許多網友不喜歡這個題目，紛紛表示，「我無法贊同這樣的考題。老師怎麼評分呢？學生該回答到什麼程度？題目太過開放且不透明，不是很公平。不過我能明白老師出題的用意」、「我是靠著良好記憶力及預測考題得高分的人，這種為了認真學習、準備考試學生設計的考題讓我感到恐慌」、「我很討厭這樣的問題，因為它假設我已深入研究某件事物」。

大學助教出了一「創意考題」，讓每個人都有機會追分成功。示意圖，非當事人。(取材自...
大學助教出了一「創意考題」，讓每個人都有機會追分成功。示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

北卡

上一則

日相岸田文雄重申盼盡速訪美 正持續協調

下一則

印度婚禮敲鑼打鼓 63隻雞「心臟病發死亡」

延伸閱讀

最致命武器 空軍部長：美中大打極音速軍備競賽

最致命武器 空軍部長：美中大打極音速軍備競賽
美國國務院祝賀宏都拉斯首位女總統：民主的持久承諾

美國國務院祝賀宏都拉斯首位女總統：民主的持久承諾
拜登：Omicron值得關切但不須恐慌 美國不會封城

拜登：Omicron值得關切但不須恐慌 美國不會封城
嚇阻中國野心 美國與盟友亞洲海域10天軍演落幕

嚇阻中國野心 美國與盟友亞洲海域10天軍演落幕

熱門新聞

美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元