土耳其伊斯坦堡怪風狂吹 公車「包夾」護騎士免掉海峽

畫面顯示，兩部公車把多部機車夾在中間緩緩前行「神救援」，騎士才沒被強風吹進博斯普魯斯海峽。(取材自推特)

土耳其第一大城伊斯坦堡許多地區日前突然颳起時速逾100公里強風。畫面顯示，兩部公車把多部機車夾在中間緩緩前行「神救援」，騎士才沒被強風吹進博斯普魯斯海峽。

4 killed, 19 wounded when powerful storm hits Istanbul https://t.co/TzgiCRx0gA pic.twitter.com/Ur3UdqeYJe — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 29, 2021

來源：推特

上傳社群網站 的影像可以看到，許許多多建築屋頂被掀開、數百年樹齡的大樹遭連根拔起、鐘塔被吹倒、行走在公路上的貨櫃車漸漸傾斜而終至翻覆、蔬果巿集內攤商的陽傘東倒西歪、路上行人紛紛設法走避。

土語「自由日報」（Hurriyet）網站上的畫面顯示，當時有至少四部機車行走在已經改名為「7月15日烈士大橋」（15 Temmuz Sehitler Koprusu）的第一博斯普魯斯大橋上，靠兩部幹線公車（metrobus）把它們夾在中間「神救援」般緩緩前行，騎士才沒有因為突如其來的特強西南風而淪為博斯普魯斯海峽波臣。

另據英語「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，土耳其災害與應變管理署（AFAD）在新聞稿中指出，當天強風時速有時超過100公里，伊斯坦堡112緊急求救電話接獲1517起呼救，全省有33處屋頂被吹走、192處樹木倒塌、236處危險區段、52處交通號誌和標誌毀損、12部車輛受損。事件造成伊斯坦堡四人喪生、38人受傷。