全球最細~墨西哥24歲女愛纖腰成狂 馬甲束腰至11吋

路絲穿著馬甲後，腰圍約11吋。(取材自Instagram)

每個女生都夢寐以求擁有一條纖腰，不但凸顯身材曲線，更增添女人味。不過，瘦身成為全球女生指標後，女性對瘦的觀念愈趨極端，24歲的墨西哥 女子路絲（Ruth Lujan）就是對纖腰趨之若鶩，甚至接近瘋狂的例子。

香港 01報導，路絲是Instagram和TikTok網紅，一頭橙紅色長髮的她樣子算是甜美，卻遭到大批網友多番批評，完全是因為她擁有一條細得不符合比例的超纖腰。近日路絲接受訪問時指出，她一直很注重身材保養，尤其腰圍更是她最重視的部位，現時她的腰圍約40cm，但穿著馬甲後，她即成為全球最細腰的女生，只有30cm即11吋。

24歲墨西哥少女路絲熱愛穿著束腰馬甲。(取材自Instagram)

路絲跟一般女生一樣，會為維持身材而做運動節食，但她早年參加芭蕾舞課，導師發現她肢體出現異樣，便建議她看醫生，結果她確診患上「過度可動症候群」（Hyperlaxity Syndrome），該病會令她肌肉 變弱，並建議她穿著束腰馬甲支撐腰部。不過醫生這個建議，卻令她愛上穿束腰馬甲的感覺。本來已是偏瘦身材的路絲腰圍約22吋，但她習慣穿馬甲時會將繩帶扯至最緊，令腰圍頓時細了十吋，令她的身體比例看來跟一般人差別相當大，像極一個芭比娃娃。

路絲有一個姊姊，同時上鏡受訪，她的姊姊每次看到她都表示憂心其健康，更問她「你現在真的健康和開心嗎？」就連路絲的男友都為她的腰圍感到憂慮。不過，路絲強調自己因為穿上馬甲而感到快樂，即使被網友謾罵，她都表示會堅持。