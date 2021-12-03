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感恩節短片讓「活火雞看烤火雞」 飼主挨轟殘忍

編譯周辰陽／綜合報導
TikTok一位用戶發布「活火雞盯著烤火雞看」的影片，引發熱議。（取材自TikTok＠our10acres）
TikTok一位用戶發布「活火雞盯著烤火雞看」的影片，引發熱議。（取材自TikTok＠our10acres）

感恩節假期，不少人會全家團聚共享火雞大餐，但抖音TikTok）一位用戶發布的「應景」影片卻是「活火雞盯著烤火雞看」。儘管這一隻11秒短片在網路暴紅，卻也在留言區引發一場大辯論，更有人抨擊是「純粹的邪惡」。

每日郵報報導，這隻短片由一位名為「our10acres」的網友分享到抖音，先是錄影女子喊著：「小傢伙你在幹嘛呢？」接著就是一隻活火雞打量著一隻正在烤箱被烤的火雞看，隨後就能聽見女子告訴活火雞，「沒關係，你不認識他」。

這一支短片據報於感恩節當天的25日發布，目前已累積近4500萬次瀏覽、580萬點讚和10.4萬則留言。雖然部分網友聲稱活火雞並不知道烤箱裡的佳餚是自己的同類，但其他人抨擊錄影者此舉是「純粹的邪惡」、「亂七八糟」、「恐怖」。

一位網友留言質疑，「妳只想在牠面前煮牠的哥們？」。另一位網友則寫道，「這是一個特殊類型的轉折…喔，看哪，我只是正在烹調你的一個朋友，過來看看！搞什麼鬼啊？」

面對排山倒海的反彈聲浪，「our10acres」在留言區回覆網友表示，「只是補充一下，大紅（活火雞）『沒有』精神受創，我不肯讓牠吃才讓牠很生氣」。

@our10acres

Happy Thanksgiving 🦃 #pardoned #turkey #thanksgiving

♬ original sound - MyPineapple

抖音 TikTok

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