澳洲大堡礁珊瑚產卵 多彩大爆發 海底滿天星超美

澳洲大堡昆士蘭州濱海城市凱恩斯外太平洋海域的珊瑚，釋出大量卵子和精子，形成多彩大爆發奇觀。（美聯社）

名列世界遺產之一的澳洲 大堡礁遭遇白化威脅，但科學家日前晚間觀測到，昆士蘭州濱海城市凱恩斯外太平洋海域的珊瑚釋出大量卵子和精子，形成多彩大爆發奇觀。

澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）產卵活動將持續2到3天；美國有線電視新聞網（CNN）報導，在海中見證珊瑚生機的科學家認為這是一個好現象，意味儘管珊瑚生態受到威脅，仍然能夠再生。

美聯社報導，2016、2017以及2020年異常溫暖的海洋溫度，導致擁有約2500座珊瑚礁、分布範圍約34萬8000平方公里的大堡礁陷入白化危機，三分之二的珊瑚遭到破壞。

CNN報導，研究組織Reef Teach的海洋科學家菲力普斯（Gareth Phillips）以及他的團隊、潛水員、學生和攝影 師潛到昆士蘭州（Queensland）凱恩斯（Cairns）沿岸水域的海底，捕捉珊瑚影片，接下來幾天，他們會到其他珊瑚礁拍攝並觀察。

這段影片將能讓科學家監測今年的珊瑚產卵活動，並持續觀察大堡礁的整體健康狀況。

大堡礁的珊瑚一年中的大部分時間通過分裂方式繁殖，同時釋放精子和卵子到海洋中的大爆發景況則為一年一次。

菲力普斯表示：「我看過產卵大爆發，但這次似乎有不同品種（珊瑚）在海中產卵，一個接著一個。伴隨如玻璃般（清澈）的海水，以及美麗月光，（此景）非常神奇。」

菲力普斯說，珊瑚產卵「是一個強有力的證明，即在超過18個月恢復期後，牠的生態功能完好無損且運作正常」。

他對此感到欣慰，並表示，珊瑚像人類一樣歷經困難，但牠們仍然好轉，這給了人們希望。