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泰國環球小姐宣傳照 腳踏國旗被控違法

綜合報導
泰澳混血兒Anchilee Scott-Kemmis在芭堤雅參加2021年泰國環球小姐選舉，宣傳照被指「腳踏」泰國國旗。（取材自推特）
泰澳混血兒Anchilee Scott-Kemmis在芭堤雅參加2021年泰國環球小姐選舉，宣傳照被指「腳踏」泰國國旗。（取材自推特）

2021年泰國環球小姐冠軍、22歲的泰國澳洲混血兒Anchilee Scott-Kemmis拍攝宣傳照時，被指「腳踏」泰國國旗。泰國眾議院前委員會顧問Sonthiya Sawasdee已向警方投訴，指Anchilee Scott-Kemmis的宣傳照違反1979年「國旗法」，以及禁止將國旗用於商業用途的禁令。

Anchilee Scott-Kemmis是2021年泰國環球小姐冠軍。（取材自...
Anchilee Scott-Kemmis是2021年泰國環球小姐冠軍。（取材自Instagram）

網媒香港01報導，Anchilee Scott-Kemmis是在選美期間拍攝被指違反「國旗法」的宣傳照，她在相中手持泰國國旗，照片看似她站在與泰國國旗一樣顏色（紅、白、藍3種顏色）的地面上，因此有人指她「踩着國旗」。

「曼谷郵報」稱，Sonthiya Sawasdee表示，泰國環球小姐協會（Miss Universe Thailand，暫譯）或沒意識到讓佳麗「站」在國旗上是不恰當的。他指他不會尋求法庭判處Anchilee Scott-Kemmis監禁，他稱自己只是在維護國旗的威望。

根據泰國法律，違反「國旗法」者最高可被判處監禁兩年，以及被罰款最多4萬泰銖（約1180美元）。

泰國 澳洲 香港

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