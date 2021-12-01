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聖誕老人擁吻男友 挪威郵政廣告紀念同性戀除罪化50年

綜合報導
在挪威郵政耶誕節廣告中，聖誕老人（右）和男子深情對望並擁吻。（視頻截圖）
在挪威郵政耶誕節廣告中，聖誕老人（右）和男子深情對望並擁吻。（視頻截圖）

挪威郵政聖誕節廣告描述男子哈利與聖誕老人一年只能聚首一次，數年來共譜戀曲的故事，以紀念挪威同性戀除罪化將在2022年滿50周年，而廣告的動人情節也在全球引發熱烈迴響。

挪威郵政（Posten）在一份聲明中表示：「今年一切都與愛有關，這點出一個事實，即2022年是挪威同性戀除罪化50周年。」

在挪威郵政廣告中，聖誕老人一次去哈利家送禮物時，這兩個男人看對了眼，雖被彼此迷住，但聖誕老人仍從煙囪離去。

接著，在「當哈利遇見聖誕老人」（When Harry met Santa）廣告裡，兩人只有逢聖誕佳節才能見面，一年一度約會時，哈利會仔細打扮並噴上香水，等待聖誕老人到來。

在一年短暫的節日約會期間，兩位男士情意漸濃，哈利更在聖誕老人一次離去後落下眼淚，於是他寫信給這位負責派發禮物的情人，「你是我唯一想要的聖誕禮物」。

最終，哈利收到挪威郵政遞送的聖誕禮物，他並在客廳看見聖誕老人身影。聖誕老人說：「今年我安排（別人）幫忙…所以我可以與你在一起。」

哈利的聖誕願望成真，兩人深情對望並擁吻，字幕寫道：「挪威在2022年迎來可以愛任何（我們）想要的人50周年。」

這部廣告的動人情節，在網路上引發熱烈迴響，許多人看完熱淚盈眶。

天空新聞網（Sky News）報導，挪威郵政行銷瑟爾貝克（Monica Solberg）表示：「挪威郵政是一個兼容並蓄且非常多元的工作場域，我們想用這個美好的愛情故事來慶祝（同性戀除罪化）50周年。」

「在去年廣告中，挪威郵政害聖誕老人失去『生意』，（所以）他很生氣，今年，聖誕老人很高興挪威郵政為他減輕一點負擔，這樣他就可以與愛人在一起。」

郵政 哈利 同性戀

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