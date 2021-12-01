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網紅「野獸先生」炫富？砸200萬打造真人版魷魚遊戲

綜合報導
美國網紅宣稱花費200萬美元打造真人版「魷魚遊戲」。（取材自Instagram）
美國網紅宣稱花費200萬美元打造真人版「魷魚遊戲」。（取材自Instagram）

韓劇「魷魚遊戲」紅遍全球，在影音平台YouTube上擁有7600萬訂戶的美國網紅，日前推出1支影片，宣稱花費200萬美元打造真人版魷魚遊戲。

這支影片上架3個小時內獲得600萬次觀看。這名網紅年僅23歲，本名唐納森（Jimmy Donaldson），在網路上以MrBeast（野獸先生）為名開設頻道。2020年富比世（Forbes）估計，他年收入2400萬美元，名列全球最賺錢YouTuber第二名。

MrBeast年收入2400萬美元，名列全球最賺錢YouTuber第二名。（取材...
MrBeast年收入2400萬美元，名列全球最賺錢YouTuber第二名。（取材自Instagram）

唐納森在YouTube平台上，超過500部影片的點閱高於千萬次，內容走誇張路線、經常砸錢娛樂觀眾。例如把100萬美元換成鈔票，堆得像座小山，邀路人能拿多少在身上就能帶回家；或把自己關進一間真實規格的監獄裡。

唐納森身兼網路內容創作者和慈善事業主持人，運用影響力行善，他最近正在推特帳號上號召捐款，目標清除3000萬磅（1360萬公斤）的海洋垃圾。

「魷魚遊戲」暴紅之後，唐納森也成為粉絲之一，他在10月11日在影音平台TikTok上宣布，「如果這則短片按讚超過1千萬，我將打造真人版的魷魚遊戲」，結果獲得1790萬人按讚，3天後宣布計畫啟動。

唐納森回答網友詢問的時候說，蓋出整個場景花費200萬美元，他另外還拿出150萬美元作為獎金。

美國媒體評論，網紅為了在YouTube的流量遊戲中獲勝，不擇一切手段。但有網友留言批評，唐納森沒有看懂「魷魚遊戲」的批判意義，「他用炫富的手法，翻玩了一部探討貧富差距的節目」。

魷魚遊戲 YouTube

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