我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

蘇格蘭18歲少年罹罕病 身體無法儲存脂肪 成超級紙片人

綜合報導
18歲少年患罕病成為「超級紙片人」。(影片截圖)
18歲少年患罕病成為「超級紙片人」。(影片截圖)

蘇格蘭格拉斯哥18歲少年隆巴德（Dylan Lombard）天生罹患罕病MDP症候群，身體無法儲存脂肪，成為「超級紙片人」。目前全球僅13個病例。

來源：YouTube

隆巴德出生一歲半時出現聽力不佳及早衰症狀，但10年後才確診為MDP症候群（Mandibular hypoplasia, Deafness and Progeroid features）。這種病症僅影響全球六億分之一的人，患者的脂肪組織無法儲存在皮膚下，並導致下頷骨發育不全、耳聾和皮膚緊繃。

隆巴德提到醫生耗時10年才確認他罹患這種罕病，因為這種病實在太少見。他透露成長過程很艱辛：「人們常盯著我大笑，或用不同的方式對待我，真的讓我很難受，但隨著年齡的增長，我學會不讓疾病影響我。」

18歲少年患罕病成為「超級紙片人」。(影片截圖)
18歲少年患罕病成為「超級紙片人」。(影片截圖)

隆巴德表示自己很喜歡向大眾講述自己的故事，讓人們更理解這個疾病：「當我這麼做時，我確信這會讓我變得更堅強、更有自信。」

MDP症候群讓隆巴德無法參加與人碰觸的體育活動，但他從11歲時就發展出對攝影的熱情，爸媽也很鼓勵他，他在15歲時收到媽媽送的第一台相機後就一頭栽進攝影的世界。

隆巴德深信每個人都有能力成為「最好的自己」。他並鼓勵人們：「沒有人該害怕自己的處境，重要的是要繼續做讓自己快樂的事情。毅力是關鍵，永遠不要放棄。」

隆巴德出生時胖嘟嘟。(影片截圖)
隆巴德出生時胖嘟嘟。(影片截圖)

攝影 YouTube

上一則

新變種Omicron具高傳染力 G7：得採緊急行動

下一則

Omicron入侵亞洲第2國 日本首例確診 從納米比亞入境

延伸閱讀

身體無法儲存脂肪 18歲少年罹罕病成「超級紙片人」

身體無法儲存脂肪 18歲少年罹罕病成「超級紙片人」
糖尿病前期 快幫血糖踩剎車

糖尿病前期 快幫血糖踩剎車
掌握5竅門 瘦得健康不傷身

掌握5竅門 瘦得健康不傷身
「吃飯配菜」變「吃菜配飯」營養健康取代吃飽瘦22公斤

「吃飯配菜」變「吃菜配飯」營養健康取代吃飽瘦22公斤

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」