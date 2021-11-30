我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

英27歲女患好發於老年人的關節炎 牽伴侶手也痛

綜合報導
妙齡女患關節炎，手指和腳趾腫脹。(截圖自metro網站)
妙齡女患關節炎，手指和腳趾腫脹。(截圖自metro網站)

英國27歲女性莫麗絲（Georgia Morris）四年前確診罹患關節炎，她的關節疼痛和腫脹，行走困難，甚至跟伴侶牽手時也會痛，令她苦不堪言。

莫麗絲表示因自己的症狀不外顯，且此病較好發於老年人身上，人們很難同理並協助她，甚至連親友或伴侶偶爾也會忘記她生病了。

莫麗絲提到確診前一年頭上出現小塊乾癬，幾個月後右腳腫起來，接著整條腿都起疹子，腳趾也紅腫，她心想：「這到底是什麼？」但即便當時她因為劇痛須要柱枴杖，仍會上健身房運動。

但病情很快惡化到她無法運動、開車或上樓梯的地步，有時甚至難以起床。莫麗絲罹患的乾癬性關節炎（psoriatic arthritis）是一種自體免疫疾病所引起的關節炎，症狀為皮疹、關節腫痛、僵硬和運動障礙。這種類型的關節炎是一種可能會逐漸惡化的慢性病，關節可能因永久損壞或變形須要進行手術。

莫麗絲目前身體出現非常疼痛的關節炎症狀，包括皮膚紅腫以及手指和腳趾腫脹，形成所謂的「香腸指」。

莫麗絲說之前有一次戴著「請讓座給我」的牌子搭地鐵，每個乘客都盯著我看，讓她感到很崩潰。她現在每天都穿戴護腕、支撐物和鞋墊行走，但外觀上不明顯，「甚至密友、伴侶和家人有時也會忘記我生病」。

莫麗絲透露現在兩手手指常腫到「跟交往2年的伴侶牽手都會痛」，但她盡量以幽默輕鬆的心情看待病情。

英國關節炎慈善機構Versus Arthritis研究人員卡特（Natalie Carter）指出，每位關節炎患者的經歷不太相同，有些患者在某種天氣條件下疼痛程度會加劇，其他患者則完全相反。

卡特建議如果患者在天冷時病情更惡化，要注意保暖，「穿寬鬆的衣服會很有幫助，因為它們比厚衣服更能吸收熱量。或穿厚襪子或2雙襪子（但不要太緊）保持雙腳溫暖，還可以試著在鞋底放墊子。」

卡特說冷天黃昏時關閉窗簾能讓室內保持溫暖，「熱水袋」則能讓床鋪暖烘烘，緩解關節僵硬。且患者務必「多動」才能促進血液循環、保持身體溫暖。就算冷天很難在戶外長時間運動，也能選擇室內運動如：瑜伽、有氧運動或使用跑步機。

英國 地鐵 健身

上一則

新變種Omicron具高傳染力 G7：得採緊急行動

下一則

Omicron入侵亞洲第2國 日本首例確診 從納米比亞入境

延伸閱讀

芝節日列車與公車熱鬧回歸 11/26載客上路

芝節日列車與公車熱鬧回歸 11/26載客上路
4天前閃腰缺席國殤日 英女王元氣回歸 英媒大篇幅報導

4天前閃腰缺席國殤日 英女王元氣回歸 英媒大篇幅報導
英女王睽違1個月露面「未拄枴杖」接見國防參謀長

英女王睽違1個月露面「未拄枴杖」接見國防參謀長
10萬俄軍集結烏克蘭邊境 若開戰…專家憂美加入爆核戰

10萬俄軍集結烏克蘭邊境 若開戰…專家憂美加入爆核戰

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」