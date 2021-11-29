印度男車禍「宣告死亡」 冰櫃躺6小時「起死回生」嚇壞家屬

印度 近日傳出一名遭遇車禍 的男子被醫療人員宣告死亡後，其家人趕往醫院竟發現他「起死回生」般地待在停屍房的冰櫃裡。

「每日郵報」報導，現年45歲的庫馬爾（Srikesh Kumar）在新德里以東的莫拉達巴德（Moradabad）被一輛機車撞傷後被送往診所，據稱當時「情況危急」。

事故發生後，庫馬爾被帶到私人醫療機構，醫生在抵達時宣告他已經死亡，隨後他被轉移到一家政府醫院進行屍檢。警方獲悉，他的屍體被放入停屍房的冰櫃，一直等到他的家人在6小時後到達。

醫療主管說指出「當一個警察 小組和庫馬爾的家人過來開始屍檢的文書工作時，他被發現竟然『還活著』」。據悉，當時庫馬爾的嫂子馬杜巴拉（Madhu Bala）注意到他仍有活動跡象，驚呼「他根本沒有死，這怎麼發生的？看！他想說點什麼！他在呼吸！」。

首席醫療總監辛格（Shiv Singh）事後表示「緊急醫療人員在凌晨3點觀察到病人已經沒有心跳，而且已經經過多次檢查」。這起「起死回生」事件被辛格博士稱為「最罕見的案件之一」、強調「我們不能稱之為疏忽」，並下令調查庫馬爾是如何被「錯誤地」宣告死亡。

庫馬爾目前仍處於昏迷狀態，正在另一家醫療中心接受治療。