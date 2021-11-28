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伊拉克數位餐廳 機器人上菜 不忘說「祝您用餐愉快」

綜合報導
一身藍白相間塗裝、有著紅色眼睛的機器人在餐廳忙進忙出。（Getty Images）
一身藍白相間塗裝、有著紅色眼睛的機器人在餐廳忙進忙出。（Getty Images）

在曾飽受戰火蹂躪的伊拉克城市摩蘇爾爾（Mosul），一身藍白相間塗裝、有著紅色眼睛的機器人在餐廳忙進忙出，並說道「歡迎光臨，祝您在我們餐廳度過愉快時光」，逗笑了前來用餐的饕客。

中央社報導，阿布德拉曼（Rami Chkib Abdelrahman）今年6月開設「白狐」（White Fox）餐廳。他說：「在電視上，你會看到機器人和觸控桌出現在阿拉伯聯合大公國、西班牙和日本。我嘗試把這些點子帶到摩蘇爾。」

阿布德拉曼本職是牙醫，他表示：「我們在社群媒體上看到不只一間餐廳運用這概念。」

「白狐」的明星是兩個機器人，它們戴著領巾和黑色貝雷帽，在餐廳的軌道上來回穿梭上菜...
「白狐」的明星是兩個機器人，它們戴著領巾和黑色貝雷帽，在餐廳的軌道上來回穿梭上菜。（Getty Images）

晚餐時刻，「白狐」高朋滿座，餐廳壁畫上漂浮的太空人，以及從太空視角望向地球和其他星球的圖樣，營造出自太空船舷窗向外看的視覺效果，天花板點綴著發光的星座，顧客得以在此暫時遠離城市喧囂，來場太空之旅。

不過，「白狐」的明星仍然是兩個機器人，它們戴著領巾和黑色貝雷帽，在餐廳的軌道上來回穿梭上菜。當機器服務生走近時，顧客會拿出智慧手機，孩童也立刻排隊，盼能與它們拍照留念。

阿布德拉曼從他處進口機器人，但未透露來源，而餐廳裡的一切都以數位化打造，包括15個內建菜單的觸控桌。

摩蘇爾大學（University of Mosul）電機系一支團隊負責編寫程式，將網路和機器人與餐廳連結。

在「白狐」，人類並未完全被取代，4名年輕服務生忙著從機器人的托盤拿起餐點，放在饕客的桌子上。

馬默德（Bashar Mahmud）與妻子共進晚餐，他拍了一張自拍照，笑容滿面，並驚呼道：「我去國外旅行過，從沒有見過這種事情，在土耳其、約旦或沙烏地阿拉伯都沒有。」

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