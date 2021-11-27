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46天飛2277公里 日本青斑蝶台灣現蹤 翅膀都碎了

綜合報導
日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，46天後在台灣澎湖被發現。圖非日本標放青斑蝶。（翻攝自青斑蝶刺青會社）
日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，46天後在台灣澎湖被發現。圖非日本標放青斑蝶。（翻攝自青斑蝶刺青會社）

日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖被發現，長途飛行里程約2277公里，不僅成富山縣內青斑蝶跨國移動首例，也創下從富山縣飛行的最長距離。

日本「北日本新聞」報導，位於日本富山市的富山縣自然博物館日前表示，翅膀上被作記號後從富山縣標放的一隻青斑蝶，在約2277公里外的台灣澎湖被發現。

富山青斑蝶調查團隊事務局的富山縣自然博物館負責人說，這隻青斑蝶可能是乘著上升氣流移動，「飛這麼遠真的很罕見」。

青斑蝶以會隨著氣溫變化在日本與東南亞等地進行長途遷徙為人周知。由於青斑蝶詳細的飛行路徑等仍不為人知，所以日本全國研究人員都在進行青斑蝶移動調查。

富山縣自然博物館表示，這次發現的青斑蝶是調查團隊成員長崎喜一9月25日所捕獲並進行標放，11月10日被台灣澎湖居民捕獲，並在臉書上發文，可知這隻青斑蝶在46天內進行約2277公里長途飛行。

富山縣自然博物館負責人說，這隻青斑蝶飛到翅膀已破碎，令人感到非常可憐。

日本和歌山縣標放青斑蝶過去曾在香港被發現，創下至今最長的約2500公里飛行紀錄；富山縣內的青斑蝶在此之前的最長紀錄，是飛到沖繩縣與那國島，長度約2000公里。

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