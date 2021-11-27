我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

千萬螃蟹大軍遷徙 澳洲聖誕島封路設臨時屏障

綜合報導
大批螃蟹占領澳洲聖誕島的街道，讓部分居民無法外出。（取材自Instagram）
大批螃蟹占領澳洲聖誕島的街道，讓部分居民無法外出。（取材自Instagram）

澳洲聖誕島（Christmas Island）在每年10至11月降雨後，會出現約5000萬隻的紅蟹從叢林中跑出來，遷徙到海岸繁殖後代，大批螃蟹軍隊走在街上的模樣讓不少當地人及遊客震驚。島上工作人員為了這場大遷徙也特別設置螃蟹牆、臨時屏障及封路等措施，以確保螃蟹順利抵達目的地。

綜合媒體報導，這場紅蟹大軍通常出現在每年10至11月降雨後，大雨會促使雄性螃蟹離開家園，並在前往海岸邊的過程中選擇雌性螃蟹以繁衍下一代，這也被視為世界上最大的動物遷徙活動之一。

此種紅蟹通常以樹葉、水果、花朵和種子為食，不過有時牠們也會將自己的後代吃進肚子裡，然而為了這場大遷徙，當局也花費數月的時間，為紅蟹建造專用的橋梁及屏障，以防牠們的路線受到人為破壞。

每日郵報報導，聖誕島入侵物種協調員譚雅（Tanya Detto）表示，自從2005年以來，此處從未見過如此多的遷徙螃蟹，儘管島上的專家可以預測甲殼類動物的粗略路線，但每年都會稍有變化。 團隊也花費大量時間來管理橋梁和障礙物，就是為了確保紅蟹能夠安全抵達飛魚灣。

這群聰明的螃蟹軍隊更會計算離開洞穴的時間，以便及時抵達海邊產卵，在整個過程中，每一隻雌蟹也將在連續的五至六天夜晚中向印度洋釋放約10萬顆卵，數量相當可觀，而一個月後紅蟹寶寶也會返回岸邊，踏上回家的旅程，並進入島上的熱帶森林。但數量龐大的紅蟹寶寶也成為各種魚類、巨型鯨鯊一年一度的美食盛宴，多數的幼蟹幾乎都會被其他海洋生物吃進肚。

聖誕島國家公園代理經理普里斯特（Bianca Priest）透露，每年小島都會發生這令人難以置信的自然事件，不少遊客從世界各地而來，就為了一睹紅蟹遷徙的景象。而在過程中，島上的道路也將會配合紅蟹移動而關閉，另外因紅蟹的數量過多，牠們占領了島上的道路、岩石、溪流及橋梁，因此許多遊客除了被告知小心行走和開車之外，也有不少當地居民會受困家中無法出門。

大批螃蟹占領澳洲聖誕島的街道，讓部分居民無法外出。（取材自Instagram）
大批螃蟹占領澳洲聖誕島的街道，讓部分居民無法外出。（取材自Instagram）

澳洲 美食 印度

上一則

女學生「鬧著玩」高樓扔下手推車 日警以殺人未遂逮捕

下一則

烏克蘭指俄策畫「政變」 克宮否認

延伸閱讀

芝加哥小麥期貨衝上九年高點

芝加哥小麥期貨衝上九年高點
台高端疫苗取得澳洲TGA許可 將可進一步申請緊急授權

台高端疫苗取得澳洲TGA許可 將可進一步申請緊急授權
澳網宣布參賽者須接種疫苗 約克維奇能否參賽受關注

澳網宣布參賽者須接種疫苗 約克維奇能否參賽受關注
澳洲總理尋求對話 「只要中方樂意隨時歡迎」

澳洲總理尋求對話 「只要中方樂意隨時歡迎」

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆