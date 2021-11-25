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模仿「灑鹽哥」煮麵惹禍 越南「灑蔥哥」遭傳喚

編譯周辰陽
越南公安部長蘇林日前接受「灑鹽哥」招待大啖「黃金牛排」，峴港麵店店主裴俊林模仿「灑鹽哥」拍片上傳網路，被警察找去問話。(路透)
越南公安部長蘇林日前接受「灑鹽哥」招待大啖「黃金牛排」，峴港麵店店主裴俊林模仿「灑鹽哥」拍片上傳網路，被警察找去問話。(路透)

土耳其廚師努斯雷特（Nusret Gökçe）以獨特的灑鹽絕活暴紅，被封為「灑鹽寶貝」或「灑鹽哥」（Salt Bae），但一位越共高官日前接受「灑鹽哥」親自招待大啖「黃金牛排」，不僅在國內引發非議與臉書全球封鎖「#saltbae」標籤，就連越南一位戲仿「灑鹽哥」打廣告的牛肉麵店店主都被警察找去問話。

來源：聯合新聞網

路透報導，當事人是越南中部城市峴港的38歲麵店店主裴俊林（Bùi Tuấn Lâm，音譯）。從影片可見，裴俊林一舉一動都在模仿「灑鹽哥」，像誇張地切肉、煮麵和倒湯，將灑鹽絕活改成把蔥灑到牛肉麵上，就連上菜的走路姿勢都能看出是在戲仿努斯雷特的招牌風格。

「灑蔥哥」裴俊林連上菜的走路姿勢(左圖)都能看出是在戲仿「灑鹽哥」努斯雷特的招牌...
「灑蔥哥」裴俊林連上菜的走路姿勢(左圖)都能看出是在戲仿「灑鹽哥」努斯雷特的招牌風格(右圖)。(取材自YouTube)

根據報導，裴俊林在跟著影片上傳的臉書貼文自封為「灑蔥哥」（Green Onion Bae），近日被峴港警方以「進行調查工作」找去問話。裴俊林強調，之所以模仿「灑鹽哥」拍片，目的不是要嘲笑任何特定人士，「我製作影片是出於好玩，並為我的牛肉麵店打廣告。自從我貼出影片以來，越來越的客人一直來呢」。

路透與自由亞洲電台之前報導，「灑鹽哥」自拍在倫敦餐廳招待越南公安部長蘇林（To Lam）享用招牌的「黃金牛排」，但一客「黃金牛排」要價1960美元，比越南部長級官員月薪兩倍還要多，消息經民運分子與網路傳回國內後，蘇林被輿論質疑拿稅金吃大餐，而灑鹽哥切牛排餵食蘇林的畫面也讓他們覺得十分丟臉。

越南警方時常傳喚活動分子與公開批評越共的民眾進行訊問，裴俊林之前在臉書批評過當局，4月也曾被警方找去問話，但他承認自己並不清楚警方此次是否因為「灑蔥哥」影片而傳喚他。峴港警察並未立即回應請求評論的電郵。

土耳其廚師努斯雷特2017年以獨特的灑鹽技術暴紅，被網友稱為「灑鹽寶貝」或「灑鹽...
土耳其廚師努斯雷特2017年以獨特的灑鹽技術暴紅，被網友稱為「灑鹽寶貝」或「灑鹽哥」。(取材自Instagram)

越南 臉書 警察

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