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納粹屠殺倖存者選美 以色列86歲奶奶奪冠

綜合報導
86歲的斯坦菲爾德（Salina Steinfeld）在大屠殺倖存者選美中奪冠。(路透)
86歲的斯坦菲爾德（Salina Steinfeld）在大屠殺倖存者選美中奪冠。(路透)

為了表彰從納粹種族滅絕行為下倖存的猶太婦女，以色列每年都會舉辦「屠殺倖存者小姐」（Miss Holocaust Survivor）選美活動。今年有十位已屆八、九十歲高齡的「佳麗」參加這項特別的選美盛會，最後由86歲的斯坦菲爾德（Salina Steinfeld）奪下后冠。她激動的說「我無法用言語表達我的喜悅...希望能帶領以色列人民走向美麗與善良」。

來源：YouTube

yahoo新聞報導，活動由協助倖存者的基金會「友誼之手」（Helping Hand）主辦，基金會主席薩巴格（Shimon Sabag）說，「這些了不起的女性...已經步入晚年，無法陪我們太久，倖存者是我們的英雄，多虧了他們，我們今天才能在這裡。」目前以色列約有17.5萬大屠殺倖存者。

獲得后冠的斯坦菲爾德出生於羅馬尼亞，從納粹手中活下來後，於1948年移居以色列，如今兒孫滿堂，膝下有3個孩子、7個孫子以及21個曾孫。她們在上台走秀前都有專人為她們化妝、設計髮型及安排服裝。

同樣來自羅馬尼亞的參賽者帕蒙（Kuka Palmon）則表示，「歷經了大屠殺以後，我做夢也想不到擁有現在的生活，有一個大家庭...今天我以87歲的年紀站在這裡，這是一件神聖的事情，難以形容。」

部分觀察人士認為這樣的活動會淡化並削弱對大屠殺的省思，參賽者莉芙卡（Rivka）的孫女戴娜（Dana Papo）持反對意見，認為應該所有人看到這些歷經恐怖浩劫的女性是多麽美麗，「這代表我們是多麽的敬愛與欣賞她們...多虧她們，我們才有未來、才有了國家。」

參賽奶奶們準備登上舞台。(路透)
參賽奶奶們準備登上舞台。(路透)
86歲的斯坦菲爾德在後台化妝。(路透)
86歲的斯坦菲爾德在後台化妝。(路透)

以色列 納粹 猶太

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