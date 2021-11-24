我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

墨畫家芙烈達自畫像 拍出3500萬登拉美最貴

綜合報導
墨西哥傳奇女畫家芙烈達‧卡蘿自畫像16日在紐約拍賣會以約新台幣9.7億元拍出，寫下拉丁美洲藝術家拍賣新猷。（取材自蘇富比網頁sothebys.com）
墨西哥傳奇女畫家芙烈達‧卡蘿自畫像16日在紐約拍賣會以約新台幣9.7億元拍出，寫下拉丁美洲藝術家拍賣新猷。（取材自蘇富比網頁sothebys.com）

墨西哥傳奇女畫家芙烈達‧卡蘿自畫像日前在紐約拍賣會以近3500萬美元拍出，不僅是這位墨西哥名藝術家作品拍賣紀錄，也寫下拉丁美洲藝術家拍賣新猷。

中央社據外電報導，芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）這幅自畫像「迪亞哥與我」（Diego y yo）於1949年創作，畫中芙烈達．卡蘿夫婿迪亞哥．里維拉（Diego Rivera）的臉龐出現在她的前額，而她獨特的濃眉大眼眼角，還垂著幾滴淚珠。

這幅畫作一如預期刷新她作品先前在2016年寫下的800萬美元紀錄，成為拍賣史上最貴的拉美藝術品。先前的紀錄是由迪亞哥．里維拉保持，他的1932年畫作Los Rivales於2018年5月在佳士得（Christie's）以976萬美元落槌。

「迪亞哥與我」具體而微呈現芙烈達．卡蘿的自畫像風格，她的自畫像以強烈而神秘的凝視著稱，讓這位墨西哥女性主義畫家舉世聞名。

藝術專家表示，當時迪亞哥．里維拉正和墨西哥籍女演員瑪莉亞．菲利克斯（Maria Felix）關係親密，畫作中迪亞哥．里維拉額頭上的第三隻眼，象徵著他折磨芙烈達．卡蘿的程度。

芙烈達．卡蘿和迪亞哥．里維拉兩人兩度結為連理。芙烈達．卡蘿1954年離世，享年47歲。

「迪亞哥與我」上一次1990年在蘇富比拍賣會上，以140萬美元落槌。

拍賣 墨西哥 紐約

上一則

彭博新冠防疫韌性排行榜 加國等7國最穩定 誰吊車尾？

下一則

反貪人氣高 保加利亞現任總統輕取對手

延伸閱讀

睽違5年 美墨加領袖峰會將在白宮登場

睽違5年 美墨加領袖峰會將在白宮登場
芙烈達卡蘿自畫像3500萬美元拍出 破拉美作品紀錄

芙烈達卡蘿自畫像3500萬美元拍出 破拉美作品紀錄
蝦皮母公司 上修電商營收

蝦皮母公司 上修電商營收
宏都拉斯月底大選 美學者：反對派當選 恐改變外交立場

宏都拉斯月底大選 美學者：反對派當選 恐改變外交立場

熱門新聞

一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

中國在阿聯偷建軍事基地 美國發現後介入叫停

2021-11-19 22:50
立陶宛前總理思科威爾內里19日說，台灣駐立陶宛代表處成立，實際上就意味立陶宛將與中國斷交。（路透）

立陶宛前總理：允設台灣代表處 意味將與中國斷交

2021-11-21 06:41
奧地利薩爾斯堡民眾19日前往耶誕市集選購商品。(Getty Images)

有打疫苗也沒用 奧地利22日起全面封鎖 最久將封20天

2021-11-19 09:28

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞