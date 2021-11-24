墨畫家芙烈達自畫像 拍出3500萬登拉美最貴

墨西哥傳奇女畫家芙烈達‧卡蘿自畫像16日在紐約拍賣會以約新台幣9.7億元拍出，寫下拉丁美洲藝術家拍賣新猷。（取材自蘇富比網頁sothebys.com）

墨西哥 傳奇女畫家芙烈達‧卡蘿自畫像日前在紐約拍賣 會以近3500萬美元拍出，不僅是這位墨西哥名藝術家作品拍賣紀錄，也寫下拉丁美洲藝術家拍賣新猷。

中央社據外電報導，芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）這幅自畫像「迪亞哥與我」（Diego y yo）於1949年創作，畫中芙烈達．卡蘿夫婿迪亞哥．里維拉（Diego Rivera）的臉龐出現在她的前額，而她獨特的濃眉大眼眼角，還垂著幾滴淚珠。

這幅畫作一如預期刷新她作品先前在2016年寫下的800萬美元紀錄，成為拍賣史上最貴的拉美藝術品。先前的紀錄是由迪亞哥．里維拉保持，他的1932年畫作Los Rivales於2018年5月在佳士得（Christie's）以976萬美元落槌。

「迪亞哥與我」具體而微呈現芙烈達．卡蘿的自畫像風格，她的自畫像以強烈而神秘的凝視著稱，讓這位墨西哥女性主義畫家舉世聞名。

藝術專家表示，當時迪亞哥．里維拉正和墨西哥籍女演員瑪莉亞．菲利克斯（Maria Felix）關係親密，畫作中迪亞哥．里維拉額頭上的第三隻眼，象徵著他折磨芙烈達．卡蘿的程度。

芙烈達．卡蘿和迪亞哥．里維拉兩人兩度結為連理。芙烈達．卡蘿1954年離世，享年47歲。

「迪亞哥與我」上一次1990年在蘇富比拍賣會上，以140萬美元落槌。