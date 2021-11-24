慶祝哈利波特20年 百斤霍格華茲蛋糕讓粉絲咬一口

一批哈利波特粉絲在片場大廳享用第一片蛋糕。(取材自Instagram)

今年是哈利波特 系列首部曲《哈利波特：神秘的魔法石》在英國 和愛爾蘭發行20周年。哈粉們除了看電影 、看小說、收藏周邊商品…外，現在，他們可以一口將霍格華茲學校吃進肚子裡。英國藝術家兼蛋糕雕塑家維博沃 (Michelle Wibowo) 花費320小時，微妙微肖的打造出縮小版魔法學校的大蛋糕，受邀品嘗的粉絲看到實品驚喜的尖叫。

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綜合外電報導，這枚霍格華茲大蛋糕日前在英國沃特福德的華納兄弟工作室亮相，這裡也是哈利波特系列電影的主要拍攝地點。

這枚蛋糕寬183公分、高152公分，重達100公斤，以純素原料製成，內部還使用了30個燈泡做為照明。

創作者維博沃在今年3月開始構思這件創作，自稱是「迄今為止最大的挑戰」的她研究了霍格華茲學校的結構，以柔軟的糖素材表現出霍格華茲高聳的尖塔，而奶油擬真般的塗抹也還原了學校厚重的神秘氣息。魔法學校的底座是巨大蛋糕的本體，它被設計成鋪滿植物的泥土岩層。

受邀到現場的粉絲在片場大廳享用第一片蛋糕，隨後蛋糕被捐贈給英國慈善機構One Vision，並被分發給弱勢家庭和個人。看到粉絲開心的神情與吃下蛋糕後的反應，令維博沃十分興奮的大呼「值得」。