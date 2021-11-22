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一天響600聲 法小鎮居民請願「教堂別打鐘」

綜合報導
法國中部奧弗涅地區的小鎮居民針對教堂夜間是否可以打鐘議題展開投票。教堂示意圖。(ingimage)
法國中部奧弗涅地區的小鎮居民針對教堂夜間是否可以打鐘議題展開投票。教堂示意圖。(ingimage)

法國中部奧弗涅（Auvergne）地區的小鎮居民近日針對一項地方性議題展開投票，問題只有一個：教堂夜間是否可以打鐘？

今年春天，一名新遷入塞哈鎮（Ceyrat）的居民抱怨教堂不分日夜、每半小時就打一次鐘，還說他仔細數過，一天總共要響600聲，實在太吵。

這名新來的居民提出請願，要求完全停止打鐘；但反對者隨即主張希望保留鐘聲，獲得約300人連署相挺，因而促成投票。

塞哈鎮約有6000人口，其中僅數百人住在能聽見教堂鐘聲的範圍內，他們的選票上只有一個問題：「你是否贊成教堂夜間不打鐘？」

鎮公所官員賽爾（Christophe Serre）告訴法新社，鎮長皮卡爾（Anne-Marie Picard）下令舉辦投票，藉此決定教堂是否應於晚間10時至清晨7時靜音。

賽爾說：「每一戶都有權投票，大約300人，鎮長將在執行官面前計票後遵照結果行事，以避免爭議。」投票所設在郵局、鎮公所和學校食堂。

賽爾還表示，教堂打鐘的頻率受市政法令規範，「有鑑於輿論不一，鎮長希望公民表達意見」。

近年法國出現許多城市居民生活習慣與鄉村傳統扞格的事例，這些城市人在鄉下也有房子，但較無法忍受一些鄉村景觀、氣味和聲音。

最為人所知的例子是法國西部一隻名叫莫里斯（Maurice）的小公雞，牠每天清早鳴叫，擾了一對度假夫妻的好眠，導致飼主被告上法院，莫里斯也因此一舉成名，全國皆知。

莫里斯去年魂歸大地，但法院在牠死前就駁回這起以牠為主角的訴訟。

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