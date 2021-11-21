美作家與雌海豚性交 相戀6個月後分手 牠自殺

美國作家布倫納自爆與母海豚多莉曾經相戀。（視頻截圖）

「戀愛無國界」相較於男女相戀或同性相愛，但人獸戀始終不容於世俗社會。現年70歲的美國 作家馬爾科姆·布倫納（Malcolm Brenner）日前受訪時自稱，1971年當他還是大學生時，曾和母海豚多莉（Dolly）相戀6個月並發生性關係，直到多莉被送往其他水族館才被迫結束關係，多莉卻在9個月後死亡，讓他相當難過，他也因為多莉去世患上憂鬱症。

香港01報導，美國佛羅里達州 於2011年通過立法禁止「人獸交」，由於這段「人豚戀」發生於70年代，故當時不算違法，但今時今日若有同類個案，作為人類的一方將被送上法庭。

布倫納接受訪問時回憶表示，1971年當他還是大學生時，在佛羅里達州一家水上樂園 工作，能自由出入水池，也因職務之便，與園內雌性海豚多莉結下了不解緣。

美國作家布倫納自爆與母海豚多莉曾經相戀。（視頻截圖）

布倫納指出，當時海豚多莉多次親近誘惑他，雖然他最初對多莉不感興趣並拒絕，但一段時間過後，他問自己：「如果這是一個女人，我會想出這些合理化和藉口嗎？」

最終布倫納與多莉發展出人豚戀長達6個月，更發生了性關係。他接受訪問時曾形容，「與海豚進行性行為是一種超然的體驗」，又指「海豚是聰明而富有創造力的生物，進行性事是一種完美的行為」。

可惜好景不常，由於水上樂園經營不善倒閉，多莉被迫轉送到其他樂園，與布倫納分開，並於9個月後去世。布倫納認為，由於雙方分離令多莉感到沮喪，於是自行停止呼吸自殺，而他亦因為多莉去世患上憂鬱症，困擾5年之久。

由於佛羅里達州直至2011年才禁止「人獸交」，故當年布倫納與多莉的關係未有違法。這段人豚戀其實早於2014年時已有媒體報導，布倫納亦曾出書《Wet Goddess》講述事件，其經歷甚至曾被翻拍成電影，至近日再度被提起及在網路上熱傳，引起網民熱論。

布倫納與多莉發生人豚性關係並非唯一個案。研究員馬格麗特（Margaret）之前在美國太空總署（NASA）資助的人類和哺乳動物交流研究中，研究了3隻海豚，其中海豚彼得（Peter）總是非常興奮，令她無法專心研究，只好替彼得洩慾讓牠冷靜下來。

不過馬格麗特對彼得的行為，未有像布倫納般涉及愛戀之情，「這是牠（海豚彼得）的性行為，而不是我的性行為」。最終研究資金用完後，馬格麗特與彼得分開了，之後彼得健康狀況惡化，自行停止呼吸身亡。