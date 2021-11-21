我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

美作家與雌海豚性交 相戀6個月後分手 牠自殺

綜合報導
美國作家布倫納自爆與母海豚多莉曾經相戀。（視頻截圖）
美國作家布倫納自爆與母海豚多莉曾經相戀。（視頻截圖）

「戀愛無國界」相較於男女相戀或同性相愛，但人獸戀始終不容於世俗社會。現年70歲的美國作家馬爾科姆·布倫納（Malcolm Brenner）日前受訪時自稱，1971年當他還是大學生時，曾和母海豚多莉（Dolly）相戀6個月並發生性關係，直到多莉被送往其他水族館才被迫結束關係，多莉卻在9個月後死亡，讓他相當難過，他也因為多莉去世患上憂鬱症。

香港01報導，美國佛羅里達州於2011年通過立法禁止「人獸交」，由於這段「人豚戀」發生於70年代，故當時不算違法，但今時今日若有同類個案，作為人類的一方將被送上法庭。

布倫納接受訪問時回憶表示，1971年當他還是大學生時，在佛羅里達州一家水上樂園工作，能自由出入水池，也因職務之便，與園內雌性海豚多莉結下了不解緣。

美國作家布倫納自爆與母海豚多莉曾經相戀。（視頻截圖）
美國作家布倫納自爆與母海豚多莉曾經相戀。（視頻截圖）

布倫納指出，當時海豚多莉多次親近誘惑他，雖然他最初對多莉不感興趣並拒絕，但一段時間過後，他問自己：「如果這是一個女人，我會想出這些合理化和藉口嗎？」

最終布倫納與多莉發展出人豚戀長達6個月，更發生了性關係。他接受訪問時曾形容，「與海豚進行性行為是一種超然的體驗」，又指「海豚是聰明而富有創造力的生物，進行性事是一種完美的行為」。

可惜好景不常，由於水上樂園經營不善倒閉，多莉被迫轉送到其他樂園，與布倫納分開，並於9個月後去世。布倫納認為，由於雙方分離令多莉感到沮喪，於是自行停止呼吸自殺，而他亦因為多莉去世患上憂鬱症，困擾5年之久。

由於佛羅里達州直至2011年才禁止「人獸交」，故當年布倫納與多莉的關係未有違法。這段人豚戀其實早於2014年時已有媒體報導，布倫納亦曾出書《Wet Goddess》講述事件，其經歷甚至曾被翻拍成電影，至近日再度被提起及在網路上熱傳，引起網民熱論。

布倫納與多莉發生人豚性關係並非唯一個案。研究員馬格麗特（Margaret）之前在美國太空總署（NASA）資助的人類和哺乳動物交流研究中，研究了3隻海豚，其中海豚彼得（Peter）總是非常興奮，令她無法專心研究，只好替彼得洩慾讓牠冷靜下來。

不過馬格麗特對彼得的行為，未有像布倫納般涉及愛戀之情，「這是牠（海豚彼得）的性行為，而不是我的性行為」。最終研究資金用完後，馬格麗特與彼得分開了，之後彼得健康狀況惡化，自行停止呼吸身亡。

美國 樂園 佛羅里達州

上一則

電影院關燈來看激情版 監視器一窺觀眾親密行為

下一則

他考會計師 教材高如塔 網友吐槽：該去考建築師才對

延伸閱讀

「永恆族」蟬聯冠軍 「蜘蛛人」接棒 與奇異博士失和？

「永恆族」蟬聯冠軍 「蜘蛛人」接棒 與奇異博士失和？
黛妃好友批「王冠」不尊敬 哈利被要求與Netflix解約

黛妃好友批「王冠」不尊敬 哈利被要求與Netflix解約
灣區生活成本高 民調：逾半數退休後想搬離

灣區生活成本高 民調：逾半數退休後想搬離
市警109分局與民同樂 歡度萬聖節

市警109分局與民同樂 歡度萬聖節

熱門新聞

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子(後)，14日跟夫婿小室圭(前)從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。（美聯社）

婆婆金錢糾紛解決 日本真子公主來美住年租金8.4萬豪宅

2021-11-14 02:30
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
小室圭(前)和真子(後)14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（Getty Images）

真子公主變平民 偕夫「雙飛紐約」展開新生活

2021-11-13 22:23
一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
小室圭順利在返美前解決母親的金錢糾紛。（Getty Images）

塵埃落定 小室圭解決母親和前未婚夫的金錢糾紛

2021-11-13 09:40
派瑞當時發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。（取材自推特）

英國殤日恐攻 計程車司機察覺 將炸彈客鎖車內「自爆」

2021-11-16 02:30

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計