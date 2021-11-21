我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

電影院關燈來看激情版 監視器一窺觀眾親密行為

綜合報導
包括電影院員工和其他客人只要在入口處，就能看到每間影廳內架著8支監視器的畫面，而且是零死角地對著觀影者的一舉一動。（取材自抖音）
包括電影院員工和其他客人只要在入口處，就能看到每間影廳內架著8支監視器的畫面，而且是零死角地對著觀影者的一舉一動。（取材自抖音）

以為電影院關燈後，無論做什麼事都沒人看見嗎？英國一名17歲女孩14日在抖音上揭開電影院入口處的監視器畫面，在漆黑的電影院中仍可見任何一位賓客的一舉一動，當然包括各種小動作。

該名匿稱為「@no1headache」的少女在電影院打工，由於發現不少情侶會利用電影院關燈後的時間發生親密行為，讓她大感驚訝。她表示，包括員工和其他客人只要在入口處，就能看到每間影廳內架著8支監視器的畫面，而且是零死角地對著觀影者的一舉一動。

她甚至透露，員工有時還會戴上夜視鏡，站在影廳內直接觀賞座椅上情侶的「愛情動作片」。「@no1headache」揭曉這樁電影院的員工秘密後，有網友評論稱：「現在你們可以看兩部電影了」、「我敢打賭你們都喜歡我的電影」。

較多網友擔心的不是性行為被發現，而是經常在禁止飲食的電影院內，在關燈後直接從包包裡拿出零食、飲料的違法行為，「我更害怕他們知道我在那裡帶食物」、「所以你們都看到我把我的整個冰箱從包裡拿出來了」，有人還懷疑，會不會連盜版錄音錄影都被逮個正著吧？但有網友認為，現代的人比較不會這樣盜版，這樣的行為似乎已經過時了。

也有網友針對這起爆料，直接tag該家電影院VUE「徵求意見」，認為爆料後或許會讓一些自認為聰明的人，在下次進電影院時「三思而後行」。

電影院 盜版 英國

上一則

日本外相林芳正稱獲邀訪中國 行程未定

下一則

美作家與雌海豚性交 相戀6個月後分手 牠自殺

延伸閱讀

克莉絲汀史都華精準詮釋黛妃 絕美禮服增添看點

克莉絲汀史都華精準詮釋黛妃 絕美禮服增添看點
電影院關燈後情侶上演激情版 員工爆監視器全都錄

電影院關燈後情侶上演激情版 員工爆監視器全都錄
趙婷導演漫威大片 「永恆族」第二周票房蟬聯冠軍

趙婷導演漫威大片 「永恆族」第二周票房蟬聯冠軍
洛市8盜搶民宅 受害人驚叫 監視器曝光

洛市8盜搶民宅 受害人驚叫 監視器曝光

熱門新聞

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子(後)，14日跟夫婿小室圭(前)從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。（美聯社）

婆婆金錢糾紛解決 日本真子公主來美住年租金8.4萬豪宅

2021-11-14 02:30
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
小室圭(前)和真子(後)14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（Getty Images）

真子公主變平民 偕夫「雙飛紐約」展開新生活

2021-11-13 22:23
一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
小室圭順利在返美前解決母親的金錢糾紛。（Getty Images）

塵埃落定 小室圭解決母親和前未婚夫的金錢糾紛

2021-11-13 09:40
派瑞當時發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。（取材自推特）

英國殤日恐攻 計程車司機察覺 將炸彈客鎖車內「自爆」

2021-11-16 02:30

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計