電影院關燈來看激情版 監視器一窺觀眾親密行為

包括電影院員工和其他客人只要在入口處，就能看到每間影廳內架著8支監視器的畫面，而且是零死角地對著觀影者的一舉一動。（取材自抖音）

以為電影院 關燈後，無論做什麼事都沒人看見嗎？英國 一名17歲女孩14日在抖音上揭開電影院入口處的監視器畫面，在漆黑的電影院中仍可見任何一位賓客的一舉一動，當然包括各種小動作。

該名匿稱為「@no1headache」的少女在電影院打工，由於發現不少情侶會利用電影院關燈後的時間發生親密行為，讓她大感驚訝。她表示，包括員工和其他客人只要在入口處，就能看到每間影廳內架著8支監視器的畫面，而且是零死角地對著觀影者的一舉一動。

她甚至透露，員工有時還會戴上夜視鏡，站在影廳內直接觀賞座椅上情侶的「愛情動作片」。「@no1headache」揭曉這樁電影院的員工秘密後，有網友評論稱：「現在你們可以看兩部電影了」、「我敢打賭你們都喜歡我的電影」。

較多網友擔心的不是性行為被發現，而是經常在禁止飲食的電影院內，在關燈後直接從包包裡拿出零食、飲料的違法行為，「我更害怕他們知道我在那裡帶食物」、「所以你們都看到我把我的整個冰箱從包裡拿出來了」，有人還懷疑，會不會連盜版 錄音錄影都被逮個正著吧？但有網友認為，現代的人比較不會這樣盜版，這樣的行為似乎已經過時了。

也有網友針對這起爆料，直接tag該家電影院VUE「徵求意見」，認為爆料後或許會讓一些自認為聰明的人，在下次進電影院時「三思而後行」。